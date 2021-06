Volkswagen startet Corona-Impfungen an allen deutschen Standorten

Wolfsburg

Das Modellprojekt mit den ersten 5000 Teilnehmern ist beendet, Mitte der kommenden Woche startet Volkswagen mit der regulären und freiwilligen Corona-Schutzimpfung seiner Mitarbeiter an allen deutschen Standorten. Der Betriebsrat nennt Donnerstag, 10. Juni, als konkretes Startdatum. Bis spätestens Ende Juni sollen alle VW-Beschäftigten einen Brief mit einem personalisierten Impfangebot nach Hause geschickt bekommen.

Gunnar Kilian: Der VW-Personalvorstand will „keine Sonderrolle für Volkswagen“. Quelle: Volkswagen

In den deutschen Werken gehen die Impfzentren an den Start

Die offizielle Impfpriorisierung endet am kommenden Montag, 7. Juni. Dann steige man, so schreibt Volkswagen in einer Mitteilung, an allen deutschen Standorten in die Impfkampagne des Bundes ein. „Die ersten, nach Zuteilung durch die zuständigen Behörden, gelieferten Impfdosen können dann von den Werksärzten an allen deutschen Volkswagen-Standorten verimpft werden.“ In den deutschen Werken gingen die bereits aufgebauten Impfzentren in den Regelbetrieb. „Volkswagen ist es wichtig, keine Sonderrolle einzunehmen, sondern die gesellschaftlichen Anstrengungen im Kampf gegen Corona zu unterstützen“, betont Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian.

So läuft die Impfkampagne bei Volkswagen konkret: Alle Beschäftigten erhalten ein persönliches, nicht übertragbares Angebot zur Covid-19-Impfung per Post nach Hause. Das Schreiben enthalte eine Ziffernfolge (TAN), mit der man auf www.gesundheitswesen.volkswagen.de einen Impftermin buchen könne, ergänzt der Betriebsrat in einer Extraausgabe seiner Zeitschrift „Mitbestimmen!“. Bei der Buchung erhalte man automatisch seinen zweiten Impftermin – zur selben Uhrzeit vier Wochen später. Diese Terminreservierung diese auf dem Handy oder ausgedruckt als „Eintrittskarte“ ins Impfzentrum – in Wolfsburg im Hafen 1. Eine Buchung sei auch über die 360° Volkswagen App möglich. Voraussetzung sei die neueste Version 1.5.5.

Wer im Werk arbeitet, bekommt zuerst ein Impfangebot

Wichtig dabei: „Diejenigen, die regelmäßig im Werk arbeiten, erhalten zuerst ein Angebot.“ Etwa Produktionsmitarbeitende, Facharbeiter und Facharbeiterinnen oder Beschäftigte im Tordienst.„Unser Ziel ist es, allen Beschäftigten schnellstmöglich ein Angebot für beide Impfungen zu machen“, betont Dr. Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz. „Da wir keinen Einfluss auf die an uns gelieferten Impfstoffmengen haben, die von Seiten der zuständigen Behörden gesteuert werden, können wir die Termine für unsere Beschäftigen nur von Woche zu Woche freigeben.“

Volkswagen hatte im Rahmen eines Pilotprojektes des Landes Niedersachsen bereits 5000 Dosen an die Belegschaften der niedersächsischen Standorte verimpft. „Wir sind sehr dankbar, dass wir an dem Pilotprojekt teilnehmen durften“, sagt Gunnar Kilian. Volkswagen habe stets in engem Kontakt zum Land Niedersachsen gestanden, um sich eng abzustimmen, wie VW bei der Durchimpfung der Bevölkerung helfen könne.

Volkswagen arbeitet mit Stadt und Klinikum eng zusammen

Zu diesem Zweck hatte Volkswagen bereits vor Wochen an allen deutschen Standorten Impfzentren aufgebaut. Allein in Wolfsburg wurden in der Halle Hafen 1 vier Impfstraßen eingerichtet, auf denen bis zu 15 000 Menschen pro Woche geimpft werden können. Die Impfungen seien problemlos verlaufen. Das sei auch der Stadt Wolfsburg zu verdanken. „Die gemeinsam Arbeit mit der Stadt und dem Klinikum war und bleibt sehr wichtig. Wir konnten gemeinsam viele Erfahrungen sammeln, von denen wir auch bei den jetzt beginnenden Impfungen profitieren“, erklärte der Personalvorstand.

Die Gesamtbetriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo betont: „Ich hoffe, dass jetzt viele das Angebot annehmen – und natürlich, dass wir genügend Impfstoff erhalten.“

Von Carsten Bischof