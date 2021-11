Volkswagen plant neue Fabrik für das Stammwerk

Wolfsburg

Das ist Balsam für die verunsicherten Seelen der Wolfsburger Volkswagen-Belegschaft: Markenchef Ralf Brandstätter und Personalvorstand Gunnar Kilian haben jetzt die Marken-Pläne für das wegweisende Fahrzeug-Projekt Trinity vorgestellt. Damit einher geht auch eine klare Vision dafür, wie der Bereich Fahrzeugbau im Stammwerk im Jahr 2030 aufgestellt sein soll. Zwar steht das Konzept noch unter Vorbehalt der Zustimmung in der Planungsrunde, nach zum Teil harscher Kritik an der Effektivität des Standorts durch Konzern-Chef Herbert Diess und damit einhergehenden Spekulationen um groß angelegten Stellenabbau, dürften die Pläne bei der Belegschaft aber dennoch für Aufatmen sorgen.

Denn: Die Kernmarke plant für Trinity einen großen Wurf in Wolfsburg. Für die Fertigung des Leuchtturmprojekts soll quasi „auf der grünen Wiese“ außerhalb, aber in unmittelbarer Nähe zum Stammwerk und an dessen Strukturen angeschlossen ein komplettes Werk neugebaut werden. „Es ist im Prinzip eine neue Fertigungsstätte im Umfeld des Standortes Wolfsburg“, verdeutlichte Kilian im Gespräch mit der WAZ.

Gunnar Kilian: „Es ist im Prinzip eine neue Fertigungsstätte am Standort Wolfsburg.“ Quelle: Volkswagen

Wo genau die neue Fabrik entstehen soll, dazu hält sich Volkswagen vorerst noch bedeckt. Man habe aber natürlich bereits intensive Flächenrecherche betrieben. „Wir brauchen vier Quadratkilometer: Zwei für die Fabrik, zwei für die Lieferantenanbindung und Stellflächen“, so Brandstätter.

10 Stunden pro Auto: Fabrik soll neue Maßstäbe setzen

Bei Fertigstellung der Fabrik werde diese neue Maßstäbe in der Fahrzeugfertigung setzen, kündigte der Marken-Chef an. So soll das E-Auto Trinity dort ab 2026 in nur zehn Stunden vom Band laufen. Zum Vergleich: Beim Verbrenner liegt der derzeitige Zeitaufwand bei 20 bis 25 Stunden. Wichtigster Faktor bei dieser enormen Effektivitätssteigerung: Der Abbau von Variantenvielfalt und Komplexität.

Beim Trinity und seinen Nachfolgern werde die Differenzierung hauptsächlich über die Software erfolgen. Sämtliche Modelle laufen somit quasi mit gleicher Hardware vom Band. Das ermögliche es auch, weitestgehend auf Risikofaktoren wie Just-in-time-Belieferung zu verzichten. „Natürlich wird es aber auch einen höheren Grad an Automatisierung geben“, stellte Brandstätter klar.

Ralf Brandstätter: „Natürlich wird es aber auch einen höheren Grad an Automatisierung geben.“ Quelle: Swen Pförtner/dpa

Alles in allen steht eine Generalüberholung der Wolfsburger Produktion bevor. Denn der Bau der neuen Fabrik ist nur der erste Schritt. Mit Voranschreiten der Antriebswende werde man später die Verbrennerfertigung im Stammwerk auf zwei Montagelinien zusammenziehen und die anderen beiden auf die Produktion von E-Autos auf SSP-Plattform umstellen. Für 2030 würde so in Wolfsburg eine Mindestauslastung von rund 750 000 Fahrzeugen gewährleistet.

Personalabbau in Fertigung nur entlang der demografischen Kurve

Auf die Personalentwicklung sollen die Pläne nur geringfügigen Einfluss haben. Wie viele Menschen in der neuen Fabrik arbeiten werden, steht derzeit noch nicht fest. Sicher ist aber: Das dortige Personal wird sich aus der Wolfsburger Mannschaft rekrutieren. Trotz Effizienzsteigerung gehen Kilian und Brandstätter nicht von zusätzlichem Jobabbau im direkten Bereich aus. „„Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Die Veränderungen wollen wir unverändert, dort wo es notwendig ist, über die demografische Kurve erreichen“, sagt Kilian.

Für den Fahrzeugbau im Stammwerk ergibt sich dadurch nun eine eindeutige Perspektive. Die Frage nach dem vom Betriebsrat geforderten, früheren E-Modell für Wolfsburg ist hingegen eine andere Baustelle.

Brandstätter und Kilian verwiesen auf laufende Gespräche. In Anbetracht der Tatsache, dass die Geschwindigkeit der Antriebswende nicht genau vorhergesagt werden könne, würden zusätzliche E-Auto-Kapazitäten durchaus Sinn machen, meint Brandstätter. Auch technisch sei der Umbau einer Linie auf E-Autos oder Mischfertigung möglich. „Klar ist aber auch: So ein Projekt muss muss wirtschaftlich sein“, betont Brandstätter.

Von Steffen Schmidt