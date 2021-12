Volkswagen muss weitere Produktionstage streichen

Wolfsburg

Ach du schöne Bescherung: Aufgrund der anhaltenden globalen Halbleiter-Krise steht die Produktion im Wolfsburger Volkswagen-Werk vor Weihnachten jetzt doch an mehr Tagen als geplant still. Das Unternehmen sah sich am Dienstag wegen anhaltender Versorgungsengpässe zu einer Anpassung der eigentlich schon festgelegten Fahrweise für diese und die nächste Woche gezwungen. Mittlerweile steht zudem fest: Die Weihnachtsferien bei Volkswagen beginnen ebenfalls aufgrund des Chip-Mangels in diesem Jahr schon am Donnerstag, 23. Dezember.

Seit November hatte sich die dramatische Lage im Stammwerk eigentlich wieder etwas stabilisiert. Auf Wochen mit beinahe gar keiner Produktion folgten seitdem wenigstens Drei- oder Vier-Tage-Wochen. Dieses Pensum war ursprünglich auch für diese und die kommenden Woche angepeilt. Doch daraus wird nun nichts.

Lange Weihnachtsferien in der Produktion

So müssen nun am kommenden Freitag, 10. Dezember, doch an allen Linien sämtliche Schichten ausfallen. Gleiches gilt für Montag, 13. Dezember, und Freitag, 17. Dezember. An diesen Tagen sollte zumindest an der Montagelinie 4 in der Tiguan-Fertigung auf voller Fahrt produziert werden.

Bekanntgegeben wurde zudem, dass auch am 23. Dezember alle Bänder stillstehen. Letzter Arbeitstag in der Produktion vor den Weihnachtstagen ist damit der 22. Dezember. Die Weihnachtsferien dürften außerdem in diese Jahr ziemlich lange ausfallen. Momentan sieht es so aus, dass zwischen den Jahren Arbeitsruhe herrschen wird. Bereits offiziell ist, dass die Produktion auch in der ersten, beziehungsweise in den beide ersten Wochen des neuen Jahres aufgrund von Umbauarbeiten ruhen wird.

Von Steffen Schmidt