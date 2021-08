Volkswagen macht Wolfsburger Stammwerk zur Opern-Bühne

Wolfsburg

Wo sonst nur Maschinen röhren, erklingt bald die ganz große Kunst: Volkswagen macht das Stammwerk in Wolfsburg tatsächlich zur Opernbühne. 2022, so verriet jetzt Konzern-Chef Herbert Diess auf seinem LinkedIn-Account, will das Unternehmen eine Oper direkt im Werk aufführen lassen. Mit Details zu dem außergewöhnlichen Vorhaben hält VW allerdings noch hinter dem Berg.

Um was für ein Stück es sich dabei handeln und wo genau es aufgeführt werden wird, ist deshalb noch unklar. „Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Projektplanung“, sagte eine VW-Sprecherin auf WAZ-Anfrage. Einzig die Motivation hinter dem Vorhaben ist klar. „Wir wollen etwas für die Menschen mit den Menschen im Werk machen“, so die Sprecherin weiter.

Veranstaltung in Tradition von Heinrich Nordhoff

Damit setzt Volkswagen nicht nur seine Kulturoffensive fort – gerade erst verlängerte man auch in Wolfsburg angebotene Programm „Volkswagen Art4All“ in großen Berliner Museen –, sondern schließt auch an das Vermächtnis der VW-Legende Heinrich Nordhoff an. Der holte Ende der 40er und in den 50ern Jahren mehrmals die berühmte Berliner Philharmonie unter der Leitung Ausnahmediregenten Herbert von Karajan in die VW-Stadt.

Lang Lang schwärmte damals von „der magischen Fabrik“. Quelle: M.Nass / Brauer

Die Intention ist damals wie heute gleich: Hochkultur einem breiten Publikum zugänglich und möglich machen. Oder, wie es Herbert Diess selbst ausdrückt: „Volkswagen ist mehr als nur Eishockey und Fußball.“ Zum sozialen Engagement des Unternehmens gehöre ebenso die Unterstützung von Kultur.

Star-Pianist schwärmte von Werkshalle

Als große Bühne für große Kultur hat das Stammwerk in Wolfsburg auch in der jüngeren Vergangenheit eine gute Figur gemacht. Man denke nur an das Rolling-Stones-Konzert auf dem ehemaligen VW-Parkplatz, dort wo jetzt die Autostadt steht, oder das Movimentos-Festival im ehemaligen Kraftwerk.

Lang Lang fuhr damals in einem E-Golf in Halle 11 vor. Quelle: M.Nass / Brauer Photos für VW

Dass tatsächlich auch eine Werkshalle mit ihrem Industriecharme und dem Benzingeruch mit Hochkultur zusammenpassen, das bewies nicht zuletzt der Auftritt des chinesischen Star-Pianisten Lang Lang im Jahre 2014. Damals spielte er im Rahmen des Klassik-Festivals „Soli Deo Gloria“ auf Einladung des Grafen von der Schulenburg in der Halle 11 des Stammwerks vor 2800 Gästen – darunter auch zahlreichen Prominenten.

Nicht nur die Besucher schwärmten danach von einem „einmaligen Erlebnis“ in der umgebauten Werkshalle. Das Konzert „in dieser magischen Fabrik“ habe ihn überwältigt, sagte Lang Lang damals selbst. Mit der Oper will Volkswagen jetzt nochmal für Gänsehaut sorgen.

Von Steffen Schmidt