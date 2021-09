Volkswagen lockert seine Corona-Regelungen ab Freitag

Wolfsburg

Das sind gute Nachrichten für alle Volkswagen-Mitarbeiter im Wolfsburger Stammwerk: Ab Freitag, 10. September, gelten weniger strengere Corona-Regelungen. Ab dann können Beschäftigte des indirekten Bereichs aus dem Home Office wieder ins Büro zurückkehren. Außerdem sind wieder Meetings und Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmern erlaubt. Alles natürlich unter Einhaltung der AHA-Regeln. Volkswagen begründet die Lockerungen mit „der steigenden Impfquote und der inzwischen 19-monatigen Erfahrung mit dem Coronavirus“.

Die Lockerungen gelten ab Freitag

Die „Anpassungen und Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen bei der Volkswagen AG“ gab das Unternehmen am Mittwoch in Absprache mit dem Betriebsrat bekannt. Die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung gilt ab Freitag, 10. September, und beinhaltet vorsichtige Lockerungen. Grundsätzlich gelte weiterhin, heißt es in der Bekanntmachung, die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen „auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren“.

1. Lockerung: Mitarbeiter dürfen wieder ins Büro

Die Möglichkeit der mobilen Arbeit – zu Hause statt im Büro – solle ab sofort „in einem möglichst großen Umfang“ genutzt werden. Es ist nicht mehr von einer „maximalen Nutzung“ die Rede. Im Klartext: Mitarbeiter können wieder – freiwillig – ins Einzelbüro oder ins Büro mit mehreren Arbeitsplätzen zurückkehren. Arbeitet man alleine im Büro, muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Sitzen mehrere Leute im Büro, gilt die Maskenpflicht. Es sei denn, das Büro sei „grün klassifiziert“ – dann gelte keine Maskenpflicht.

2. Lockerung: Meetings mit Mindestabstand sind wieder möglich

Wichtig: Die Zehn-Quadratmeter-Regel pro Person gilt ab Freitag nicht mehr. Und: Vorgesetzte müssen auf die Einhaltung AHA-Regeln sowie auf regelmäßiges Lüften achten. Weitere Neuheit: Meetings und Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmern sind ab sofort wieder in Räumen möglich – wenn ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Teilnehmern gewährleistet ist. Der Grund für das Präsenztreffen müsse nicht mehr dokumentiert werden, heißt es in der Mitteilung.

Darin heißt es auch: In den Gebäuden gilt weiterhin die Mund-Nasenschutz-Tragepflicht. Auf dem Außengelände hingegen muss ab Freitag keine Maske mehr getragen werden. Es sei denn, ein Mindestabstand von 1,50 Meter kann nicht eingehalten werden. Etwa bei Schichtbeginn oder Schichtende an den Werktoren.

Ende September gibt es eine neue Vereinbarung zum Mobilen Arbeiten

Damit nicht genug: Volkswagen rechnet damit, dass auch künftig viele Mitarbeiter mobil arbeiten wollen. Man arbeite mit dem Betriebsrat an einer Aktualisierung der Betriebsvereinbarung zu Mobiler Arbeit. Ende September will das Unternehmen die Vereinbarung verabschiedet haben und die Belegschaft über die Neuregelung informieren.

Man rechne nicht damit, dass ab Freitag wieder Tausende Mitarbeiter zum Arbeiten in die Büros kommen, sagte eine VW-Sprecherin auf WAZ-Anfrage. Man rechne eher mit einem „langsamen Prozess“. Das Unternehmen setze prinzipiell „unverändert auf mobiles Arbeiten und umfassende Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz“. Die oberste Priorität habe der Schutz der Mitarbeiter vor der Pandemie.

Von Carsten Bischof