Volkswagen lädt zum ersten digitalen Berufsinformationstag ein

Wolfsburg

Volkswagen bietet auch 2022 wieder 1150 Ausbildungs- und duale Studienplätze an. Doch Besetzung und natürlich auch Bewerbung werden durch Corona erschwert. Beispielsweise durch den Wegfall von Informationsveranstaltungen. Die traditionellen Berufsinformationstage bei Volkswagen, die bisher einmal im Jahr an den jeweiligen Standorten stattfanden, müssen nun schon zum zweiten Mal in Folge ausfallen – jedenfalls in ihrer alten Form. Denn Volkswagen bietet jetzt eine Alternative.

Um diese Ausbildungsplätze pünktlich zum Ausbildungsstart qualifiziert zu besetzen, hat das Unternehmen ein neues Informationsformat ins Leben gerufen. Am Mittwoch, 24. November, haben Schülerinnen und Schüler sowie auch Eltern ab 14 Uhr die Möglichkeit, sich beim ersten digitalen Berufsinformationstag über die gewerblich-technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge zu informieren. Das gilt für alle zehn Standorte.

Digitale Rundgänge und Chats mit Ausbildern und Azubis

In digitalen Rundgängen können potentielle Bewerber einen Blick in Trainingszentren werfen, im Chat mit Bewerbermanagern und Volkswagen Azubis Fragen stellen. Außerdem gibt es Videos zu Standorten, Projekten und Berufen. „Mit dem digitalen Angebot, das bequem von Zuhause aus genutzt werden kann, gehen wir jetzt einen Schritt auf die Bewerber zu. Uns ist es wichtig, die besten Informationen für ihre Berufswahl bereit zu stellen und so auf das moderne und zukunftsgerichtete Ausbildungsangebot von Volkswagen aufmerksam zu machen“, sagt Christoph Görtz, Leiter der Berufsausbildung bei VW in Wolfsburg.

Peter Christ verspricht: „Kollegen und Kolleginnen werden sich für Fragen per Chat bereit halten.“ Quelle: Volkswagen

Peter Christ, für standortübergreifende Projekte im Bereich Ausbildung zuständig, hat den digitalen Berufsinformationstag federführend geplant. „Wir haben alles Hand in Hand mit den lokalen Ausbildungsteams vorbereitet. An jedem Ort werden sich Kolleginnen und Kollegen für Fragen per Chat rund um die Themen Ausbildung und duales Studium bereit halten“, erklärt er. Sei es nun zu neuen Ausbildungsberufen wie Kaufmann / Kauffrau für Digitalisierungsmanagement oder zu den bereits bekannten kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen.

Bewerber für IT- und Elektroberufe noch verstärkt gesucht

Denn diese werden trotz Transformation auch weiterhin gebraucht, wie Burcu Sicilia, Vorsitzende des Bildungsausschusses im Gesamtbetriebsrat, unterstreicht: „Natürlich wird Software immer wichtiger, dennoch müssen nach wie vor Karossen mit hoher Präzision gebaut werden. Klassische Ausbildungsberufe im Metallbereich werden also auch in Zukunft von Bedeutung sein.“

Werben um Nachwuchskräfte: Christoph Görtz, Leiter der Ausbildung, und Sicilia Burcu vom Gesamtbetriebsrat bei Volkswagen. Quelle: Volkswagen/Matthias Leitzke

Weil die Bewerberzahlen im Ausbildungsmarkt generell rückläufig sind, müsse mittlerweile auch ein Global Player wie Volkswagen stärker um Nachwuchskräfte werben. „Wir steuern unter anderem mit modernen Berufsbildern, digitalen Lerninhalten, fortschrittlicher Technik und Konzepten zum selbstorientierten Lernen gegen den rückläufigen Trend“, erklärt Görtz.

Trotzdem: Gerade in den so wichtigen Elektro- und IT-Berufen bestehe aktuell noch weiterer Bewerbungsbedarf. „Diese Berufe sind für unsere Transformation hin zur Elektromobilität und für unsere Softwarekompetenz als globales Unternehmen besonders wichtig“, betont Görtz. Der digitale Berufsinformationstag soll nun dabei helfen, diese Lücke zu schließen.

So funktioniert’s: Eine Voranmeldung für den digitalen Berufsinformationstag ist nicht erforderlich. Über den Link www.volkswagen-berufsinformationstag.de geht es am 24. November zur Veranstaltung.Die Bewerbungsfrist für die Ausbildungsplätze 2022 endet an den Standorten Wolfsburg, Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Emden und Hannover am 28. Februar. In Osnabrück sind Bewerbungen ganzjährig möglich.Für Zwickau, Chemnitz und Dresden ist der Bewerberprozess für 2022 abgeschlossen. Vertreter der Standorte stehen beim digitalen Berufsinformationstag dennoch gern für Fragen zur Verfügung.

Von Steffen Schmidt