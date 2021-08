Wolfsburg/Berlin

Zur international beachteten Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie in Berlin am 22. August haben Volkswagen und der Museumsverbund Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin die Verlängerung ihrer mehrjährigen Partnerschaft um zwei Jahre verkündet. Schwerpunkt der kommenden Jahre wird die Fortsetzung und Erweiterung des Besucherprogramms „Volkswagen ART4ALL“ sein.

Im Rahmen der Partnerschaft sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Ausstellungs- und Performanceprojekte mit großer Strahlkraft entstanden. So waren zum Beispiel 2015 acht 3D-Konzerte der Elektropop-Band Kraftwerk in der Neuen Nationalgalerie zu erleben, bevor das Haus für die Sanierung durch den britischen Stararchitekten David Chipperfield geschlossen wurde.

Kraftwerk in der Neuen Nationalgalerie 2015

VW und Museen wollen mit dem Format mehr Menschen erreichen

Mit der Wiedereröffnung des Museums führen die Partner dort das Format Volkswagen „ART4ALL“ ein. Hier werden die Besucher in Kürze, wie schon seit 2018 im „Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin“, einmal im Monat kostenfrei Zutritt zu den Ausstellungen und Sammlungen haben und wechselnde Vermittlungsprogramme wahrnehmen können.

Das ist Volkswagen „ART4ALL“ Seit 2018 existiert das Format Volkswagen „ART4ALL“ im Museum für Gegenwart in Berlin. 2020 wurde es auch gemeinsam mit dem Wolfsburger Kunstmuseum ins Leben gerufen. Einmal im Monat haben Besucher freien Eintritt in die Museen. Dabei können sie nicht nur die aktuellen Ausstellungen bewundern, sondern das Angebot wird zu diesen Terminen durch zusätzliche, exklusive Programmpunkte ergänzt. Mischa Kuball. ReferenzRäume im Kunstmuseum Die nächste Auflage findet am 25. August statt. Ab 16 Uhr können Besucher kostenlos die Ausstellung „Mischa Kuball. ReferenzRäume“ anschauen, um 16, 17 und 19 Uhr gibt es dazu Kurzeinführungen. Exklusiv bietet das Museum zudem in Kooperation mit dem Planetarium Wolfsburg eine gemeinsame Tour zum Thema „Licht und Wahrheit“ an: Treffpunkt ist um 16 Uhr im Planetarium. Und um 18 Uhr gibt es im Kunstmuseum eine Debatte zu Wolfsburgs Zukunft und Stadtentwicklung mit dem Nachhaltigkeitsforscher Constantin Alexander, Julia Leusmann von der Stadt Wolfsburg, Bernd Rodrian, Direktor des Instituts Heidersberger sowie Jens Hofschröer von der WMG.

Das Format gibt es nicht nur in der Bundeshauptstadt. Seit Anfang 2020 kooperiert Volkswagen auf diesem Wege auch mit dem Kunstmuseum in Wolfsburg. Anliegen und Idee dahinter sind identisch: Menschen die Teilhabe an Kulturprogrammen zu ermöglichen. Als Leiterin des Volkswagen Kulturengagements sieht sich Benita von Maltzahn auf dem Weg bestätigt: „Es zeigt sich, dass wir gemeinsam mit der nachhaltigen Vermittlung von Kultur vielen Menschen die wertvollen Inhalte und Ideen von Kulturschaffenden noch näherbringen können. Wir als Unternehmen wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass Wissen, Inspiration und Bildung allen Interessierten zur Verfügung stehen können, ganz im Sinne von ,Kultur für alle‘ und im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung.“

ART4ALL hat in Wolfsburg großen Erfolg

„Es geht darum, den Menschen ein niedrigschwelliges Angebot zu machen“, erklärt Katharina Derlin, Kommunikationsleiterin des Kunstmuseum Wolfsburg. Das sei bisher gut gelungen. Zwar habe die Corona-Pandemie die Veranstaltungsreihe ausgebremst, aber die bisher erst wenigen Präsenzveranstaltungen und auch die Online-Formate seien extrem gut angenommen worden. „Wir erreichen ungefähr das Vierfache an Personen als an normalen Tagen“, berichtet Derlin. Wo sonst 100 Personen den Weg in Kunstmuseum finden, waren es an den ART4ALL-Mittwochen bis zu 400. Der große Vorteil: „Wir erreichen mit dem Format Menschen, die wir vorher gar nicht angesprochen haben.“

Katharina Derlin (hier mit Künstler Mischa Kuball): „Wir erreichen ungefähr das Vierfache an Personen als an normalen Tagen.“ Quelle: Boris Baschin

Genau darauf freut sich auch Joachim Jäger, Leiter der Neuen Nationalgalerie Berlin: „Mit Volkswagen ART4ALL eröffnen sich für die Neue Nationalgalerie neue Möglichkeiten, ein breiteres und diverseres Publikum zu erreichen. Ganz bewusst soll sich das Programm an Zielgruppen richten, die bislang dieses Museum kaum besucht haben. Mit besonderen Programmen lassen sich auch neue Museumsformate erproben.“ Im Wolfsburger Kunstmuseum ist das schon Realität.

Von Steffen Schmidt