VW gerät immer wieder ins Visier von Klimaaktivisten – zu Unrecht? Der Konzern hat sich 2018 als erster Automobilhersteller zu den Klimazielen des Pariser Abkommens bekannt. Und Volkswagen geht jetzt ganz neue Wege: Erstmals hat das Unternehmen einen einen milliardenschweren Kredit abgeschlossen, dessen Konditionen ans Erreichen eines Nachhaltigkeitsziels geknüpft sind (Sustainability Linked Loan).

Der Zinssatz des über drei Jahre laufenden Vertrags in Höhe von 1,8 Milliarden Euro ist abhängig von der Erreichung des CO2-Flottenemissionsziels des Konzerns in Europa.

VW: Der Kredit wird unter anderem zur Refinanzierung verwendet

Die Mittel werden zur Refinanzierung und Deckung neuer Liquiditätsbedarfe verwendet. Der Kredit wird über ein Bankenkonsortium bestehend aus Crédit Agricole (Koordination), Banco Santander, Bayerische Landesbank, Commerzbank, Intesa Sanpaolo und Société Générale bereitgestellt.

Volkswagen hat sich 2018 zu den Pariser Klimazielen bekannt

Der VW hat sich 2018 als erster Automobilhersteller zu den Pariser Klimazielen bekannt und das Ziel gesetzt, das Unternehmen bis 2050 bilanziell klimaneutral zu machen. In der „New Auto“- Strategie ist das Thema Dekarbonisierung in der eigenen Konzerninitiative „ESG (Environment, Social, Governance), Dekarbonisierung und Integrität“ verankert und wird weiter vorangetrieben.

VW-Finanzvorstand Dr. Arno Antlitz: „Wir stehen zu unserem Ziel der konsequenten Transformation unseres Produktportfolios in Richtung Elektromobilität.“ Quelle: Friso Gentsch

VW-Finanzvorstand Dr. Arno Antlitz sagt dazu: „Wir stehen zu unserem Ziel der konsequenten Transformation unseres Produktportfolios in Richtung Elektromobilität und Volkswagen bis 2050 zu einem bilanziell klimaneutralen Unternehmen zu machen. Zukünftig verbinden wir unser Finanzportfolio noch stärker mit diesen anspruchsvollen Dekarbonisierungszielen.“

Im laufenden Jahr lieferte VW bis Ende September mehr als 290 000 vollelektrische Fahrzeuge weltweit an seine Kunden aus, ein Plus von 138 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit war er Marktführer in Europa und lag in den USA auf dem zweiten Platz. In 2030 sollen rund 50 Prozent seiner weltweiten Auslieferungen vollelektrische Fahrzeuge sein.

