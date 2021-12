Wolfsburg

Während die Angst vor erneuten Lockdowns wegen der hochansteckenden Omikron-Variante wächst, tut Volkswagen weiter alles, um die Pandemie einzudämmen. Jetzt hat der Autobauer dabei eine starke Marke geknackt: Am Dienstag verabreichte das Gesundheitswesen des Unternehmens die mittlerweile 100 000 Schutzimpfung gegen Covid-19. Für Volkswagen ein Grund zur Freude. „Wir sind sehr stolz auf diese Teamleistung“, lobte Dr. Lars Nachbar, Leiter des Volkswagen Gesundheitswesens.

Seit Juni dieses Jahre impft Volkswagen seine Beschäftigten an allen deutschen Standorten. Ab Herbst wurden auch Angehörige und Beschäftigte weiterer Unternehmen geimpft. So hat Volkswagen nach Angaben nun mittlerweile bereits über 40 000 Menschen komplett immunisiert. „Als einer der größten Arbeitgeber des Landes nehmen wir als Volkswagen auch gerade jetzt unsere Verantwortung wahr, weiterhin einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Mit der Impfung unserer Beschäftigten an allen Standorten der Volkswagen AG tragen wir dazu bei und werden auch 2022 weiter dazu beitragen. Der Schutz unserer Belegschaft hat für uns oberste Priorität. Gemeinsam werden wir uns weiter dafür einsetzen, die Pandemie zu überwinden“, betonte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian.

Auch Erstimpfungen nehmen wieder zu

War das Tempo zwischendurch – wie auch generell in Deutschland – ein wenig ins Stocken geraten, hat die Impfkampagne bei VW seit November wieder an Tempo gewonnen. Denn seitdem bietet das Gesundheitswesen auch die sogenannten Booster-Impfungen an. Diese werden insbesondere wegen der noch ansteckenderen Virus-Varianten wie Delta und insbesondere Omikron immer wichtiger. Mehr als 18 000 Booster hat Volkswagen mittlerweile verimpft.

Das Impfzentrum im Hafen 1 legt in der ersten Januar-Woche wieder los. Quelle: Roland Hermstein/dpa/WAZ-Montage

Besonders erfreulich aber auch: Neben den Auffrischungsimpfungen seien in den vergangenen Wochen auch vermehrt wieder Erstimpfungen durchgeführt worden, teilte eine VW-Sprecherin mit. Die härteren Corona-Bestimmungen mit insbesondere der 3G-Regel am Arbeitsplatz haben also scheinbar Wirkung gezeigt.

Gesundheitswesen auch zwischen de Jahren im Impf-Einsatz

Ausruhen will Volkswagen sich auf diesem Teilerfolg aber nicht. Impfungen seien weiterhin der beste und vor allem der kontrollierte Weg, um die Pandemie endlich hinter sich zu lassen, wird Dr. Lars Nachbar nicht müde zu betonen. „Wichtig ist, dass sich auch weiterhin alle Beschäftigten für die Erst- und Zweitimpfungen oder für die Booster-Impfung an den Impfzentren der deutschen Standorte anmelden können“, so der Leiter des Volkswagens Gesundheitswesens. Für ihn und sein Ärzteteam gebe es „keinen rationalen Grund“, sich einer Impfung zu verweigern, appellierte er jüngst.

Die Impfkampagne bei Volkswagen wird deswegen auch keine Weihnachtspause einlegen. „Wir stehen mit voller Mannschaftsstärke bereit, um weiter zu impfen“, macht Nachbar deutlich. Auch zwischen den Jahren bietet Volkswagen deswegen weiter Impfungen für seine Angestellten an. Diese werden in den Räumen des Gesundheitswesens angeboten. Das Impfzentrum in der Veranstaltungshalle Hafen 1 geht dann wieder in der ersten Januar-Woche an den Start.

Von Steffen Schmidt