Volkswagen ist mit dem E-Auto zufrieden: 144 000 ID.3-Käufer im ersten Jahr

Wolfsburg

Volkswagen feiert sein Elektroauto ID.3 als vollen Erfolg. 144 000 Stück seien seit dem Verkaufsstart vor einem Jahr bis jetzt abgesetzt worden, rund 70 000 Käufer seien einer internen Studie zufolge Neukunden. Im ersten Halbjahr sei Volkswagen Marktführer bei batterieelektrischen Autos in Europa gewesen.

„Das Auto ist ein absoluter Volltreffer“

„Das Auto ist ein absoluter Volltreffer“, lässt sich VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer zitieren. „Der ID.3 hat überdurchschnittlich viele neue Käufergruppen für Volkswagen erschlossen. „Gut 70 000 Neukunden sind ein starker Beleg, dass wir mit dem Fahrzeug und unserer E-Mobilitätsstrategie genau richtig liegen.“ Bei anderen Volkswagen-Modellen liege der Neukunden-Anteil bei etwa 36 Prozent.

In einigen europäischen Ländern sei der ID.3 im August das beliebteste E-Auto überhaupt gewesen – etwa in Deutschland, Großbritannien, Irland, Österreich und der Schweiz. Insgesamt habe der ID.3 auf Platz eins der Neuzulassungen von E-Autos gelegen. Aktuell würden 1200 ID.3 täglich in den Werken in Zwickau und Dresden gefertigt. Der ID.3 werde auch in China produziert und feiere noch in diesem Jahr dort seine Markteinführung.

Für 80 Prozent der Nutzer ist der ID.3 das Hauptauto

Volkswagen hat jüngst in Deutschland ID.3-Käufer (und Leasing-Kunden) nach ihren Kaufgründen und ihrem Nutzungsverhalten befragt. Das Ergebnis: 60 Prozent loben Umweltfreundlichkeit, 51 Prozent die innovative Technologie. Auch die persönliche Betreuung durch den Händler vor Ort lobten viele. Interessant: Fast 80 Prozent der Kunden nutzten den ID.3 als Hauptfahrzeug, 70 Prozent würden ihn zuhause klimaneutral mit Ökostrom laden. Bis 2030 sollen 70 Prozent des VW-Absatzes in Europa reine E-Autos sein, in China und Nordamerika soll der Anteil dann bei 50 Prozent liegen.

Zum Vergleich: Aktuell beträgt der weltweite Marktanteil von reinen Stromern weniger als einem Prozent.

Von Carsten Bischof