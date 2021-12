Wolfsburg

Seit rund einem Jahr ist Klaus Zellmer Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen. Sein Job ist es, die Elektromobilität und die digitale Transformation von VW voranzutreiben. Sein Blick ist in die Zukunft gerichtet. Einerseits. Andererseits hat der 53-jährige Diplombetriebswirt auch noch jede Menge Benzin im Blut – das verrät ein Blick in seine private Garage.

Den VW Samba-Bus kaufte Klaus Zellmer in den USA

Denn dort steht neben einem irisch-grünen Porsche 912 ein blau-weißer Samba-Bus, Baujahr 1967. „Den habe ich mir vor einigen Jahren in den USA gekauft“, berichtet der sympathische Schwabe. Das war zu einer Zeit, als Zellmer USA-Chef von Porsche war. „Es war dort eine absolute Attraktion, wenn ich mit dem Fahrzeug auf Atlantas Straßen unterwegs war.“ 23 Fenster, großes Sonnenfaltdach, ein frisches Blau – der T1 sieht toll aus. Da schmerzen auch die mickrigen 42 PS nicht, schließlich ist der Samba-Bus nicht als Sportwagen auf die Welt gekommen.

Schmuckstück: Das ist der Samba-Bus von Klaus Zellmer in voller Pracht. Quelle: privat

Apropos Sportwagen: Der Porsche-Chef fuhr privat Samba-Bus statt 911? Klaus Zellmer lächelt: „Ich hatte schon als Kind eine Leidenschaft für Volkswagen.“ Als der erste Golf GTI vor 45 Jahren auf den Markt kam, habe er ihm schon als Kind staunend hinterher geschaut. Seine Eltern fuhren übrigens Passat. „Damals hat mich der Mythos der Marke voll erfasst. Mein erstes Auto war dann natürlich auch ein VW. Ein Käfer: 34 PS, 1200 Kubik, himmelblau“, sagt Zellmer. Nicht nur das: „Ich war so fasziniert von dem Auto, das ich mit dem Schrauben angefangen habe.“

Zur Person Klaus Zellmer ist Diplom Betriebswirt.

Seit 23 Jahren war er für die Porsche AG tätig.

Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Willi Diez im Institut für Automobilwirtschaft (IFA) in Nürtingen. 1997 begann Zellmer bei der Porsche AG als Vorstandsassistent.

Im Januar 1999 wechselte er zu Porsche of France in die Vertriebsnetzentwicklung, im Juli desselben Jahres ging er als Gebietsleiter Nordamerika zur Porsche AG nach Stuttgart.

2000 wechselte Klaus Zellmer als Projektleiter Vertrieb und Marketing zum Porsche Werk nach Leipzig und übernahm dort 2002 die Leitung für Vertrieb und Marketing.

2007 wechselte er als Leiter Marketing zu Porsche Deutschland nach Bietigheim. Drei Jahre später wurde er dort zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen.

2015 ging Klaus Zellmer als President & CEO zu Porsche Cars North America nach Atlanta, USA.

Seit 2020 ist Zellmer Vertriebsvorstand bei Volkswagen.

VW-Vertriebsvorstand besaß bis zu acht Käfer gleichzeitig

Nicht nur am eigenen Käfer: In der Straße vor seinem Zuhause in Stuttgart-Degerloch hätten zwischenzeitlich bis zu acht Käfer gleichzeitig gestanden, berichtet er: „Die habe ich ausgeschlachtet, neu aufgebaut, verkauft und zum Teil auch umgebaut. Man könnte sagen, ich war schon damals vertrieblich aktiv.“ Und lacht.

Sein persönliches Highlight war ein Käfer-Bausatz, den er damals in den USA bestellte: „Das Auto sah aus wie ein Buggy, war aber kein Cabrio, hatte also noch den originalen Käfer-Buckel. Dazu ausgestellte Kotflügel und Ballonreifen aufgezogen. Der Motor hing hinten raus.“ US-Custom-Culture vom Feinsten.

Beweisfoto: Klaus Zellmer schraubte in seiner Jugend an alten Käfern. Quelle: privat

„Als ich vor ein paar Jahren auf einem Abi-Treffen in Stuttgart war, wurde ich auch nach all der Zeit noch auf das Fahrzeug angesprochen“, sagt Klaus Zellmer. „Ein früherer Mitschüler schaute mich an und sagte: ’Du warst doch der mit diesem merkwürdigen Auto.’ Ich scheine mit meiner VW-Leidenschaft also einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.“

Schrauben? Der Samba-Bus läuft super-zuverlässig!

Natürlich habe er den Samba-Bus bei seiner Rückkehr aus den USA mit nach Deutschland genommen und in Deutschland durch den TÜV gebracht. Zum Schrauben habe er aktuell keine Zeit mehr. Warum auch? „Er läuft unglaublich zuverlässig – da ist nur ganz selten etwas dran. Volkswagen eben. Im Moment fahre ich ihn einfach nur und genieße es.“ Meistens am Wochenende, bei schönem Wetter. Aber wenn doch mal etwas dran wäre? „Ja, dann könnte ich auch schrauben“, betont Zellmer. „Auch das Werkzeug habe ich noch.“

Aber jetzt freue er sich darüber, die Bulli-Geschichte mit Volkswagen weiterschreiben zu können: „Ich freue mich auf die heiß ersehnte Neuauflage – den vollelektrischen ID.Buzz, der im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird.“ Dem man übrigens eine gewisse Ähnlichkeit mit dem beliebten Samba-Bus nicht ganz absprechen kann...

