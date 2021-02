Wolfsburg

Der anhaltende Schneefall kann Volkswagen auch am Dienstag nur wenig anhaben. „Die Produktion im Stammwerk Wolfsburg ist ohne größere Verzögerungen angelaufen“, teilte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage mit. „Vereinzelt konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar nicht rechtzeitig oder gar nicht zur Arbeit kommen, aber das hatte nur geringe Auswirkungen auf den Betrieb“, so der Sprecher.

Im Werk arbeitet das „Facility Management“ weiter rund um die Uhr und machen für alle im Werk die Wege Weg frei. Dadurch konnte auch am Dienstag erneut der interne Shuttlebus fahren und die Beschäftigten von den Werkstoren und Parkplätzen zu ihrem Arbeitsplatz bringen.

Betriebsrat übt heftige Kritik an der WVG

Außerhalb des Werks hingegen kam der Busverkehr der WVG diesmal den gesamten Tag über wetterbedingt zum Erliegen. Am Montag noch hatte die WVG den Betrieb morgens zum Berufsverkehr noch aufgenommen, musste aber wenig später kapitulieren. Das hatte zu Frust bei den vielen VW-Beschäftigten, die morgens noch mit dem Bus zur Arbeit kamen und nach der Frühschicht dann ohne Heimfahrmöglichkeit dastanden, geführt.

Der Betriebsrat hatte daraufhin massive Kritik an der WVG geübt. „Es ist unerhört, dass die WVG plötzlich den Betrieb einstellt und viele Kolleginnen und Kollegen hier im Werk gestrandet zurücklässt. Wie sollen die Beschäftigten denn nach Hause kommen, die haben sich doch auf die Busse verlassen! Ich fordere, dass die WVG solche einseitigen Schritte in Zukunft vorher mit großen Arbeitgebern wie VW abstimmt“, hatte Betriebsrat Jürgen Hildebrandt erklärt.

Das VW-Markenhochhaus vor einem Schneeberg: Das „Facility Management“ von Volkswagen ist rund um die Uhr im Einsatz, um Wege und Straßen auf dem Fabrikgelände zu befreien. Quelle: Britta Schulze

Dass die WVG am Dienstag den Betrieb erst gar nicht aufnahm, sei allerdings keine Reaktion auf die Kritik des Betriebsrats. „Wir müssen unsere Entscheidungen anhand unserer Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und Fahrgästen ausrichten und nicht an der Empörung eines Betriebsrates“, sagte WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert am Dienstag. Die Kritik habe er als unfair und unverständlich empfunden.

WVG-Geschäftsführer: „Haben alles probiert“

Man habe die Wetterlage und Situation auf den Straßen am Montag seit 4 Uhr nachts genau beobachtet und dann entschieden, dass die Busse den Betrieb aufnehmen könnten – gerade auch, um den Berufsverkehr zu gewährleisten. „Doch bei diesen Witterungsbedingungen kann sich die Situation natürlich stündlich ändern“, sagte Kaupert.

Timo Kaupert, Geschäftsführer WVG: „Wir müssen unsere Entscheidungen anhand unserer Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und Fahrgästen ausrichten und nicht an der Empörung eines Betriebsrates.“ Quelle: Matthias Leitzke

Zudem habe man den Verkehr nicht abrupt abgebrochen und die Leute einfach rausgeschmissen. „Wir haben alle Passagiere dahin gebracht, wo sie hin wollten. Dafür haben wir teilweise sogar Kleinbusse eingesetzt“, berichtet Kaupert. Irgendwann sei ein sicherer Verkehr aber schier unmöglich geworden. So habe man sogar vereinzelt festgefahrene Busse bergen lassen müssen. „Das einzige, was wir uns also vorwerfen lassen können, ist, dass wir morgens alles probiert haben“, so Kaupert.

Von Steffen Schmidt