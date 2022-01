Wolfsburg

Leder gehört zu den klassischen Materialien für Fahrzeuginnenräume. Es kommt traditionell als Sitzbezug, auf Lenkrädern, Armauflagen oder Zierverkleidungen zum Einsatz. Doch die Grundsatzentscheidung für tierfreie Materialien sowie die steigende Kundennachfrage nach tierfreien Produkten schließt die Verwendung von herkömmlichem Leder in den ID. Fahrzeugen aus. Die bewährte und oft die einzige Alternative zu Leder ist Kunstleder. Das aber basiert auf Mineralöl. Um die Ökobilanz des Werkstoffs zu verbessern, setzt VW deswegen auf die Erhöhung des Anteils biologischer Materialien im Kunstleder – und zwar mithilfe von Kaffee.

Bei der Röstung von Kaffeebohnen fällt als Reststoff die sogenannte Silberhaut an, die ursprünglich die Kaffeebohne umschließt. In der Regel werden die trockenen Pergamenthäutchen verbrannt oder kompostiert, ein kleiner Teil wird zu Düngestäbchen weiterverarbeitet. Aufgrund ihres Restkoffeingehalts eignen sich die Silberhäutchen nicht als Tierfutter. Auch der Versuch, sie bei der Biogas-Gewinnung einzusetzen, war nicht erfolgreich.

Aus einem reinem Abfallprodukt wird Kunstleder

Als Füllstoff für Kunstleder eignen sich die Kaffee-Silberhäutchen dagegen hervorragend: „Der Stoff fällt bereits trocken an, in einer für die Weiterverarbeitung sehr günstigen Form. Ein feuchtes Material müsste erst energetisch aufwendig getrocknet werden“, sagt Dr. Martina Gottschling. Zudem überzeugt die VW-Forscherin die Nachhaltigkeit des Materials: „Spannend ist, dass es sich dabei um einen Abfallstoff handelt, der bisher keine echte Weiterverwendung hat“.

Aufgrund ihres Restkoffeingehalts eignen sich die Silberhäutchen nicht als Tierfutter – dafür aber als Füllstoff für Kunstleder. Quelle: Volkswagen

Gemeinsam mit einem Lieferanten testet Volkswagen nun, ob das Kaffee-Kunstleder den strengen Qualitätskriterien genügt. Die ersten Ergebnisse stimmen Martina Gottschling zuversichtlich: „In den bisherigen Tests zeigt sich die Haltbarkeit von Kaffeeleder vergleichbar der von bewährten Kunstlederarten“, sagt die Wissenschaftlerin. Die bisherigen Materialproben des Kunstleders erreichen einen Anteil biologischer Materialien von mehr als 50 Prozent.

Einen Lieferanten für die Kaffee-Silberhäutchen hat Volkswagen bereits gefunden – und zwar ganz im Sinne der Nachhaltigkeit gleich um die Ecke. In der Kaffeerösterei Heimbs in Braunschweig fallen täglich gleich mehrere große Säcke voll Kaffee-Silberhaut an. Laut VW genug, um den Bedarf für die Serienfertigung decken zu können. Denn das ist der nächste Schritt: Die Entwicklung eines Material, das sich auch für den Einsatz in der Großserie eignet. In Prototypen könnte das tierfreie Kunstleder schon in zwei Jahren auf Autositzen und Armlehnen spannen, schätzt man bei Volkswagen.

Von Steffen Schmidt