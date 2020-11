Volkswagen fordert: Mehr Tempo bei Ausbau der Ladeinfrastruktur

Wolfsburg

Die Elektromobilität befindet sich eindeutig auf dem Vormarsch. Bis einschließlich Oktober wurden in diesem Jahr in Deutschland über 120 000 reine Elektrofahrzeuge verkauft – in etwa doppelt so viele wie im ganzen Jahr 2019. Mangelnde Kundennachfrage steht der Verkehrswende also nicht mehr im Weg. Als Bremsklotz könnte sich aber der Ausbau der Ladeinfrastruktur erweisen. Auch wenn auf diesem Gebiet deutliche Fortschritte gemacht wurden, sieht Volkswagen hier dringenden Handlungsbedarf.

„Der Durchbruch der E-Mobiltiät hat jetzt begonnen, aber wir müssen aufpassen, dass die mangelnde Ausbaugeschwindigkeit der Ladeinfrastruktur nicht den weiteren Hochlauf verhindert“, mahnte jetzt Volkswagens Vorstand für E-Mobilität Thomas Ulbrich. Während die Politik was das Laden im privaten Bereich mit der am 24. November in Kraft tretenden Förderung für Wallboxen und dem nun gesetzlich geregelten Anspruch von Mietern und Eigentümern auf eine private Ladestation klar auf dem richtigen Weg sei, hapere es am Ausbau der öffentlichen Infrastruktur.

Es droht eine massive Ladelücke

Zahlen für diese Aussage lieferte Ulbrich gleich mit. Momentan stehe in Deutschland das Verhältnis zwischen Elektroautos und Ladepunkten bei 14:1. „Das ist noch in Ordnung, aber nur eine Momentaufnahme“, sagt Ulbrich. Denn auch wenn der Ausbau in Deutschland in diesem Jahr an Fahrt aufgenommen hat und sich die Zahl der neu errichteten Ladepunkte gegenüber dem Vorjahr verdoppelt habe, sei der Puffer nun aufgebraucht. Volkswagen rechnet damit, dass sich das Verhältnis von E-Autos zu Ladesäulen allein bis Ostern schon auf 20:1 verschlechtern wird. Denn den wöchentlich derzeit fast 12 000 neuen E-Autos und Hybride stehen im selben Zeitraum gerade einmal 200 neue Ladepunkte gegenüber.

E-Mobilty-Station an der Braunschweiger Straße: In Wolfsburg gibt es aktuell über 200 E-Ladepunkte. Quelle: Roland Hermstein

Lässt man den Blick noch weiter in die Zukunft schweifen, wird das Missverhältnis noch deutlicher. Prognosen gehen davon aus, dass 2025 rund 3,5 bis 4 Millionen E-Autos und Plug-In-Hybride auf den deutschen Straßen unterwegs sein werden. Um eine ausreichende Ladeinfrastruktur vorzuhalten, wären etwa 300 000 Ladepunkte nötig. „Wenn wir im bisherigen Ausbau-Tempo weitermachen, werden es aber nur maximal 150 000 sein“, warnt Ulbrich. Diese sich anbahnende Ladelücke könne dem Systemwechsel bedrohlich werden.

Vor allem, da Volkswagen mit einem steigendem Bedarf rechnet. „Momentan laden etwa 80 Prozent der Kunden ihre Fahrzeuge zuhause oder auf der Arbeit“, erklärt Martin Roemheld, Leiter der E-Mobilitätsleistungen von VW Pkw. Doch längst nicht jeder habe die Möglichkeit dazu. Das Verhältnis werde sich also mit steigender E-Auto-Dichte in Richtung öffentliche Ladepunkte verschieben. Hinzu kommen die immer strenger werdenden Klimavorgaben der EU, welche die Mobilitätswende noch beschleunigen werden. „Wenn es mit dem Klimaschutz vorangehen soll, führt kein Weg an einem schnelleren Ausbau vorbei“, ist sich Ulbrich deshalb sicher.

Wolfsburg hat Vorbildcharakter

Mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur sieht VW die Bundespolitik zwar generell auf einem guten Weg, jedoch müssten die Instrumente – wie etwa die Förderung öffentlicher Ladesäulen –konsequenter genutzt werden. Zudem fehle es an einem klaren Bekenntnis zur E-Mobilität als Leittechnologie. „Es gibt bis 2030 keine Alternativen. Dass jetzt trotzdem wieder eine Scheindiskussion über Wasserstoff geführt wird, verunsichert die Kunden und Investoren“, kritisiert Ulbrich.

Nicht zuletzt müssten auch die Bundesländer und Kommunen stärker ins Boot geholt werden, aber auch ihr eigenes Engagement verstärken. Dort gebe es ein starkes Missverhältnis. „ Berlin ist mehr als doppelt so groß wie München, hat aber weniger Ladepunkte“, verdeutlicht Ulbrich.

Wolfsburg ist hier übrigens auf einem guten Weg. Volkswagen selbst treibt den Ausbau der Ladesäulen für Mitarbeiter am Werk voran. Über 200 Ladepunkte stehen nur dadurch in Wolfsburg zur Verfügung. Ein großer Teil davon ist auch öffentlich verfügbar und kann von Jedermann genutzt werden. VW arbeitet zudem eng mit der Stadt und dem Arbeitskreis ’ Wolfsburg Digital’ zusammen. „Hier werden in den nächsten Wochen der dritte und vierte Hochleistungsladepark aufgebaut. Damit wird Wolfsburg zu einer absoluten Vorbildregion für den Umstieg auf die Elektromobilität“, lobt Roemheld. Ergänz wird das Angebot von den kostenlosen mobilen Ladesäulen von Volkswagen im gesamten Stadtgebiet und weiterer Angebote anderer Anbieter wie etwa der LSW.

Von Steffen Schmidt