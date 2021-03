Volkswagen fährt mit Projekt „Trinity“ in die Zukunft

Wolfsburg

Mit der neuen Unternehmensstrategie „Accelerate“ hat sich Volkswagen ambitionierte Ziele gesetzt. Und all das, was sich Volkswagen für die Zukunft vorgenommen hat, wird im Jahr 2026 erstmals in einem Fahrzeug für die Kunden erlebbar. Im Projekt Trinity sollen alle Faktoren zusammenfließen: Regelmäßige Software-Updates „over-the-air“, datenbasierte Geschäftsfelder, autonomes Fahren für die Massen und Elektromobilität der nächsten Generation. „Trinity ist so etwas wie der Kristallisationspunkt unserer Strategie, ein Leuchtturmprojekt, unser Software-Dream-Car. Die neu entwickelte Fahrzeugarchitektur wird Maßstäbe bei Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Digitalisierung setzen“, sagte Marken-Chef Ralf Brandstätter am Freitag.

Wie schon der MEB wird auch die nächste Generation des vollelektrischen Baukastens in Wolfsburg entwickelt. „80 Prozent der Fahrzeuge des Konzerns werden bereits auf von Volkswagen entwickelten Plattformen gebaut. Auch bei der nächsten Generation werden wir unsere Stärken als Plattform-Champion ausspielen“, sagte Brandstätter.

Trinity wird autonomes Fahren in die Masse bringen

Im Konzernverbund kommt dem Projekt zudem die Aufgabe zu, das autonome Fahren für die Masse verfügbar zu machen. Während das ähnlich gelagerte, aber bei Audi angesiedelte Projekt Artemis die neue Technologie und Software zunächst im Premiumsegment verankert, soll Trinity diese in das Volumen bringen. „Autonomes Fahren darf kein Privileg einiger weniger bleiben. Genau das liegt VW im Blut: Die Demokratisierung neuer Technologie“, betonte Brandstätter.

Viel ist vom Design des Trinity noch nicht bekannt: Diese erste Skizze veröffentlichte VW am Freitag. Quelle: Volkswagen AG

Zum geplanten Serienstart 2026 wird Trinity bereits Level 2+ des Autonomen Fahrens erreichen und technisch bereit für Level 4 sein. „Trinity wird für unsere Kunden auf diese Weise zu einer Art ‚Zeitmaschine‘“, sagte Ralf Brandstätter. Denn das autonome Fahren schenke dem Kunden Zeit, indem es ihm ermögliche, nach einer langen Fahrt entspannt ans Ziel zu kommen und die Autobahnfahrt zum Beispiel für andere Tätigkeiten zu nutzen.

Neue Standards will VW mit dem Projekt auch in Sachen Produktion setzen. Mit Trinity werde das Werk Wolfsburg zum Aushängeschild für modernste, intelligente und vollvernetzte Produktionsprozesse. „Wir werden unsere Art, Autos zu bauen, komplett neu denken und revolutionäre Ansätze einführen“, sagte Ralf Brandstätter. Eine Kampfansage an Konkurrent Tesla und die geplante Giga-Fabrik in Grünheide.

Fertigung in Wolfsburg wird radikal umgekrempelt

Zentral dafür sei, die Fertigungszeiten stark runterzufahren – „und zwar schlagartig, und nicht Stück für Stück“, machte Produktionsvorstand Christian Vollmer deutlich. Neben weiteren Fortschritten in Digitalisierung und Automatisierung spielen hier auch neue Fertigungstechniken eine große Rolle. Das verantwortliche Team habe viele tolle Ideen, die Veränderungsbereitschaft sei deutlich zu spüren, lobte Brandstätter.

Konkret brachten er und Vollmer am Freitag zum Beispiel die Verwendung von Großguß-Bauteilen ins Spiel. Mit dieser Methode würden viele Schweißarbeiten an der Karosserie wegfallen. Auch die Reduzierung von Varianten und damit des Logistikaufwands seien wichtige Schritte auf dem Weg zu mehr Produktivität.

Aber was bedeutet das für die Beschäftigung? Klar ist: Wenn Arbeitsschritte wegfallen, dürfte auch weniger Personal nötig sein. Zusammen mit der angestrebten Fixkostenreduzierung werden die radikalen Veränderungen damit wohl auch zu einem weiteren Abbau der Beschäftigung führen. Bisher sei es gelungen, die Sparpläne durch die bestehenden Instrumente Zukunftspakt und Roadmap abzudecken, sagte Brandstätter und gab sich zuversichtlich, die weitere Transformation auch künftig sozialverträglich entlang der demografischen Kurve gestalten zu können.

Von Steffen Schmidt