Wolfsburg/Braunschweig

Die E-Offensive von Volkswagen nimmt Fahrt auf – damit wächst auch der Bedarf an Stromspeichern für die Elektroautos. Der Konzern hat seine Produktion für Batteriesysteme in Braunschweig seit dem Start der ersten Fertigungslinie inzwischen auf mehr als das Doppelte ausgebaut. An dem Standort können nach dem kompletten Hochlauf nun jährlich bis zu 600 000 Stromspeicher gefertigt werden.

Die meisten der Batterien kommen in Modellen auf Basis des modularen Elektrobaukastens zum Einsatz

Bisher wurden in Braunschweig vor allem Fahrwerke, Lenkungen und Achsen produziert. Im November 2019 fuhr Volkswagen dort dann die erste Fertigungslinie mit einer Kapazität von 250 000 Batteriesystemen im Jahr hoch, nun folgt die zweite. Mit 500 000 Stück kommen die meisten der in Braunschweig gefertigten Batteriekomponenten in Modellen zum Einsatz, die auf dem Modularen Elektrobaukastens (MEB) basieren. Neben ID.3 und ID.4 rollt künftig auch der Skoda Enyaq mit Akkus aus dem Braunschweiger Werk über die Straße. Hinzu kommen bis zu 100 000 Stromspeicher für die elektrischen Kleinwagen von VW, Seat und Skoda sowie die Hybridfahrzeuge von VW wie der Golf GTE.

Wegen der starken Nachfrage nach den E-Modellen auf Basis des MEB wie dem ID.3 und dem ID.4 seien die Anlagen der ersten Ausbaustufe „voll ausgelastet“, erklärte Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components und Konzern-Vorstand Technik. Darum habe man nun „die zweite Stufe gezündet“. Und die Produktion soll weiter wachsen. Das Werk hat den Zuschlag für die Ausweitung der Produktionskapazitäten von Batterien für Plug-in-Hybride erhalten. Die Kapazität der Fertigung von derzeit 50 000 Hybrid-Batteriesystemen soll ausgebaut werden – von 2023 an sollen es bis 300 000 Stück sein.

Hochautomatisiert: Die Fertigung der Batteriesysteme für ID.3 und ID.4 bei Volkswagen Group Components Braunschweig. Quelle: Volkswagen AG

Die Produktionstechnik läuft größtenteils vollautomatisch

„Mit der konsequenten Ausrichtung auf Elektro-Mobilität und einer klaren Fokussierung des Produktportfolios stellt sich der Standort Braunschweig wirtschaftlich zukunftssicher auf“, sagt Werkleiter Martin Schmuck. „Die Transformation des Standorts geht einher mit der Transformation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf die Arbeitsplätze im Batterieumfeld umfassend qualifiziert wurden. So machen wir Beschäftigung am Standort zukunftssicher.“ Das Produkt Batteriesystem sichere die Jobs von mehr als 800 Beschäftigten. Die für den Ausbau der Produktionskapazitäten notwendigen Mitarbeitenden seien intern für den Einsatz im Hochvoltbereich geschult worden.

Die Serienfertigung von MEB-Batterien findet mit größtenteils vollautomatischer Produktionstechnik in einer neuen Fertigungshalle auf mehr als 40 000 Quadratmetern statt. In den Neubau sind laut VW insgesamt mehr als 300 Millionen Euro investiert worden.

Bei der Produktion der Batteriegehäuse kommen Schweiß-, Klebe- und Abdichtungstechniken zum Einsatz. Die Gehäuse werden anschließend mit den Zellmodulen und einer Steuereinheit zu den eigentlichen Batteriesystemen zusammengefügt. Die Entwicklung des Batteriesystems inklusive Hard- und Software erfolgte ebenfalls am Standort Braunschweig. Das dort gewonnene Know-How setze neue Standards für den ganzen Konzern und werde im internationalen Verbund genutzt.

Von Christian Opel