Volkswagen erwartet Boom bei Elektro-Bussen

Premiere für Herbert Diess: Gemeinsam mit Personalvorstand Gunnar Kilian und MAN-Chef Andreas Tostmann fuhr der VW-Konzernchef nun erstmals in einem der neuen E-Busse von MAN. Dabei sprach er mit seinem Managerkollegen über den E-Boom im Öffentlichen Nahverkehr und die Elektrifizierung des Nutzfahrzeugbereichs.

Die Probefahrt führte das Dreiergespann durch Hamburg. Die Hansestadt verfügt als Partnerstadt Volkswagens bereits über eine große Anzahl von Elektrobussen. Volkswagen erwartet aber auch über Hamburg hinaus einen deutlichen Trend hin zur Elektrifizierung des ÖPNV. Die Städte hätten großes Interesse daran, CO2-freie Mobilität anzubieten. „Wir stellen uns auf einen Boom ein, die Städte werden jetzt nach und nach folgen“, prognostiziert Tostmann in dem Gespräch.

E-Busse bieten entscheidende Vorteile

Denn die E-Busse böten gegenüber den Verbrenner-Modellen eine Reihe von Vorteilen. Gerade in großen Städten seien die Emissionen und Geräuschbelastungen, die vom ÖPNV ausgehen, erheblich. Mit einem E-Bus würde gleich beides wegfallen. „Das ist wichtig für die Akzeptanz des ÖPNV“, betont Kilian. Mit einer Reichweite von 250 bis 270 Kilometern liege man zudem genau im „Sweet Spot“, sagt Tostmann. Diese Strecke legt ein Bus ungefähr täglich zurück. Lademöglichkeiten könne man direkt im Depot schaffen, ergänzt Diess. Dadurch würden sich auf lange Sicht auch Vorteile bei den Betriebskosten ergeben, die momentan noch höheren Anschaffungskosten würden ebenfalls sinken, verspricht Tostmann.

Neben der Elektrifizierung der Busse setzt Volkswagen auch im Bereich der Nutzfahrzeuge auf E-Mobilität. Man sei davon überzeugt, dass die E-Mobilität auch im Bereich der Nutzfahrzeuge der richtige Weg sei, stellt Gunnar Kilian klar. Traton habe die Investitionen in diesem Bereich deshalb erhöht. Die Anwendung im LKW-Bereich werden allerdings etwas hinterherlaufen, kündigt Tostmann an. Grund dafür sei auch die ausbaufähige Ladeinfrastruktur in Europa.

Von Steffen Schmidt