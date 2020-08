Volkswagen eröffnet Fahrzeugmontagewerk in Ghana

Volkswagen hat in Ghana sein neues Fahrzeugmontagewerk offiziell eröffnet. In der Fabrik im westafrikanischen Accra sollen die Modelle Tiguan, Passat, Teramont, Polo und Amarok produziert werden.

