Wie unvorbereitet die Erhöhung des Umweltbonus und die damit einhergehende gestiegene Nachfrage nach Elektro-Auto Volkswagen trifft, zeigt sich nun am e-Up. Für den elektrischen Kleinwagen musste VW jetzt einen Bestellstopp verhängen. Der Grund: Die Wartezeit beträgt derzeit bis zu 16 Monate und könnte sich mittlerweile bis in das Jahr 2022 ziehen. Mit dem Jahr 2021 endet allerdings auch die verdoppelte Umweltprämie, die mit der Zulassung des Autos beantragt werden kann. Man möchte den Kunden den Frust ersparen, aufgrund der langen Wartezeiten doch nicht in den Genuss der Prämie zu kommen, begründet Volkswagen den Bestellstopp.

Der Bestellstopp hatte sich im Übrigen bereits abgezeichnet. Das Kundeninteresse am e-Up war zuletzt geradezu explodiert. Im Juli waren für kein anderes Modell der Marke mehr Aufträge eingegangen als für den e-Up. „Es war fast so, als ob alle E-Up-Interessenten gleichzeitig auf den Bestellknopf gedrückt haben“, sagte Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann jüngst dem Fachportal kfz-Betrieb. Allein im Juli habe VW so viele E-Ups abgesetzt, „wie sonst etwa in einem Dreivierteljahr“, so der Manager weiter.

Wird der e-Up überhaupt wieder bestellbar sein?

Das liegt natürlich am erhöhten Umweltbonus. Für den e-Up beträgt dieser – wie auch beim ID.3 – satte 9480 Euro. Das entspricht beim dem Kleinwagen, der ab knapp über 21 000 Euro gelistet ist, fast 50 Prozent des Kaufpreises. Oder eben entsprechend günstige Leasingraten. Diese lagen zuletzt bei deutlich unter 100 Euro. Kein Wunder also, dass die Kunden gerne zugriffen.

Wie lange der Bestellstopp anhält ist indes doch nicht klar. Eine Volkswagen-Sprecherin betonte gegenüber unserer Zeitung, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handele. Ob der e-Up aber tatsächlich wieder irgendwann erhältlich sein wird, darf durchaus bezweifelt werden. Denn Volkswagen setzt mit der E-Offensive auf eine völlig neue Generation von Elektro-Autos. Die ID-Familie ist vor kurzem mit dem Kompaktklasse-Modell ID.3 gestartet, in Kürze folgt das Elektro-SUV ID.4. Und für 2023 hat Volkswagen mit dem ID.1 einen Elektro-Kleinwagen für um die 20 000 Euro angekündigt. Dieser würde den e-Up wohl obsolet machen. Ähnlich ist beim Golf gelaufen: Dieser wird in der elektrischen Variante nicht mehr gebaut.

Ähnliche Situation bei Skoda und Seat

Als Alternative zum e-Up verweist Volkswagen auf die anderen Elektro- und Hybridmodelle der Marke. Diese seien durchaus kurzfristig verfügbar. „Beim ID.3 und den Hybridmodellen liegt die Lieferzeit aktuell bei zwei bis vier Monaten“, sagte eine VW-Sprecherin auf Anfrage der WAZ.

Diese sind jedoch auch deutlich teurer. Und wie groß das Kundeninteresse an günstigen E-Modellen ist, zeigt ein Blick auf die anderen Konzernmarken. So ist auch der elektrische Skoda Citigo auf der Homepage des Unternehmens nicht mehr aufgeführt und somit nicht mehr bestellbar. Auch hier sind also die Produktionskapazitäten an ihre Grenze gestoßen.

Die spanische VW-Tochter Seat führt ihren elektrisierten Kleinwagen, den Mii electric, zwar noch auf der Homepage auf, konfigurier- oder gar bestellbar ist er aber vorübergehend ebenfalls nicht. Laut Unternehmen ist der Mii electric für dieses Jahr vergriffen. Im Jahr 2021 soll dann aber wieder verfügbar sein.

