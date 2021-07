Volkswagen diskutiert über Arbeitsmodelle der Zukunft

Wolfsburg

Zusammen Ralf Brandstätter, Chef der Marke Volkswagen Pkw, und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo hat Personalvorstand Gunnar Kilian die Digitale Woche bei Volkswagen eröffnet. Das von Thymian Bussemer geleitete Gespräch war der Beginn einer Serie digitaler Events rund um das Thema hybride Arbeit, die vom Bereich HR-Strategie & Innovation ausgestaltet wurde. Die Live-Diskussion von Brandstätter, Kilian und Cavallo verfolgten rund 3500 Beschäftigte.

Corona habe die Arbeit vieler Beschäftigter grundlegend verändert, gerade auch was den Arbeitsort betrifft. „Deshalb wollen wir gemeinsam die neue Hybride Arbeitswelt jetzt ausgestalten“, sagte Gunnar Kilian zum Auftakt der Veranstaltung.

Cavallo befürchtet Entgrenzung der Arbeitszeit

Ralf Brandstätter machte in der anschließenden Diskussion deutlich, dass es ein Zurück in die Arbeitswelt von vor der Corona-Zeit nicht geben werde. Daniela Cavallo sagte, dass der Betriebsrat das Vorgehen grundsätzlich unterstütze. Allerdings sei dabei die enge Einbindung der betroffenen Beschäftigten Grundvoraussetzung. Und: Die umfassende Nutzung der Mobilen Arbeit könne auch Risiken haben, warnte Cavallo: „Kolleginnen und Kollegen berichten uns im Betriebsrat, dass die Entgrenzung der Arbeitszeit abends zugenommen hat.“ Sie regte eine Zeitgrenze zum Ansetzen digitaler Termine an.

VW-Markenchef Ralf Brandstätter: „Echte Begegnungen fehlen.“ Quelle: Dietmar Theis

Zu Beginn der Diskussion bedankte sich Ralf Brandstätter bei den Mitarbeitern dafür, „dass Sie alle so flexibel bei der Einführung der Mobilen Arbeit“ mitgezogen haben. Nach seiner Einschätzung sieht die überwältigende Mehrheit der Belegschaft die Entwicklung positiv. Selbst Vorstandssitzungen seien digital erfolgt, sagte er. Brandstätter sprach aber auch davon, dass ihm und vielen Beschäftigten echte Begegnungen im Betrieb fehlten. Das Büro werde nach seiner Einschätzung in Zukunft eine „Begegnungsfläche, in der wir zusammen kreativ arbeiten und auch schnell Entscheidungen treffen“.

Desksharing-Modelle werden untersucht

Personalvorstand Gunnar Kilian bekräftigte Brandstätters Aussage und betonte, dass das Personalwesen gemeinsam mit dem Betriebsrat dafür das Projekt Office 2025 bereits während der Krise auf den Weg gebracht habe. „Mit dem Projekt wollen wir die Arbeitsumgebung neu und bedarfsgerecht gestalten und auch Desksharing-Modelle untersuchen“, so Kilian. Ziel sei es, zusammen mit der Mitbestimmung, die Arbeitswelt für die Beschäftigten und die Führungskräfte maximal flexibel zu gestalten, auch wenn das nicht gleichbedeutend mit einer 100 prozentigen Mobilen Arbeit sei. „Für viele Kolleginnen und Kollegen ist und bleibt der menschliche Kontakt von zentraler Bedeutung. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis aus der Corona Pandemie.“

Brandstätter machte klar, dass der Trend zu Flächenverdichtung und Desksharing für die gesamten Industrie gelte. Darum sei es auch eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, hier auf der Höhe der Zeit zu sein.

VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo fordert Konzepte für Desk-Sharing. Quelle: VW-Betriebsrat

Betriebsrat fordert mehr Flexibilität auch in der Produktion

Cavallo bekräftigte die grundsätzliche Bereitschaft des Betriebsrats zur Erprobung von Konzepten zum Desksharing. „Wir sind offen dafür, das auszuprobieren“, sagte sie. „Das muss gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen umgesetzt werden, die in diesem Umfeld arbeiten.“ Sie forderte, dass bei den Konzepten zum Desksharing „Beschäftigte, die ins Büro kommen, sich nicht am Katzentisch wiederfinden“. Und falls Beschäftigte sich zu fünf Tagen Büro entschließen, müsse ein fester Arbeitsplatz für sie möglich sein.

Daniela Cavallo forderte außerdem eine ordentliche technische Ausstattung für die Mobile Arbeit. Das sei zurzeit „rudimentär.“ Sie sprach auch an, dass für Beschäftigte im direkten Bereich weitere Verbesserungen auf den Weg gebracht werden müssten: „Auch bei der Frage flexibler Arbeitszeiten in der Produktion müssen wir vorankommen.“

Von Steffen Schmidt