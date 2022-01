Wolfsburg

Fit ins neue Jahr: Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian geht mit gutem Beispiel voran und will 2022 an seiner körperlichen Fitness arbeiten – trotz Pandemie-Beschränkungen. Er verweist in einem LinkedIn-Post auf ein Projekt, das jeder VW-Beschäftigte von jedem Ort der Welt aus nutzen kann: die digitalen „Gut für mich“-Kurse, abrufbar im VW-Intranet.

Ziel ist eine aktive und gesunde Belegschaft

VW-Personalchef Gunnar Kilian gab schon am Neujahrstag seiner LinkedIn-Community bekannt: Er wolle sich 2022 häufiger auf sein Rad setzen als 2021 – „wenn es die Zeit zulässt“. Aber: „Ein radelnder Personalvorstand und sehr guter Vorsatz allein bringt’s nicht...“ Ein attraktiver Arbeitgeber müsse mehr bieten – nämlich das Projekt „Gut für mich“. Das habe das Gesundheitswesen von Volkswagen in 2021 gemeinsam mit der Audi BKK und Volkswagen Group Services entwickelt. Das Ziel seien eine „aktive und gesunde Belegschaft“.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian: Er will 2022 öfter aufs Rad steigen und die Angebote des „Gut für mich“-Projekts nutzen. Quelle: Peter Steffen/dpa

Eine VW-Sprecherin wird auf AZ/WAZ-Nachfrage konkreter: Das digitale Angebot habe man entwickelt, „um der Belegschaft auch während der Corona-Pandemie die Möglichkeit zu geben, aktiv zu bleiben und einen Ausgleich zum Berufsalltag zu finden“. Konkret gibt es Online-Kurse zu den Bereichen Bewegung, ausgewogene Ernährung und Entspannung. Vor der Pandemie hätten die Mitarbeiter verschiedene Kurse besuchen können – jetzt stünden ihr rund 60 Online-Kurse pro Monat kostenlos zur Verfügung.

15-minütige Power-Pausen und Ernährungskurse

„Mit ’Gut für mich’ bietet VW der Belegschaft also die Möglichkeit, auch von zuhause aus an einem Gesundheitskursus teilzunehmen – als 15-minütige Power-Pause, Yoga oder Ernährungskurs“, erklärt die Sprecherin. Das Programm ist vielfältig: Es gibt Kurse, in denen Beschäftigte Übungen nachmachen können, um beispielsweise die Rückenmuskulatur zu stärken – wichtig für Menschen, die lange am Computer arbeiten.

Zudem sind spezielle Ernährungstipps für Schichtarbeiter abrufbar – etwa Empfehlungen für die Spät- und Nachtschichten. Das Ziel: Leistungs- und Konzentrationstiefs zu verhindern. Weitere Angebote finden sich für gestresste Mitarbeiter – hier geht es um spezielle Entspannungsübungen und Verhaltenstipps.

Auch Herbert Diess ist Fahrrad-Fan

Wozu das alles? „Auch 2022 wird uns fordern“, betont Personalvorstand Kilian: „Doch Sport, Entspannung und gesunde Ernährung können helfen, diesen Herausforderungen aktiv zu begegnen.“ Mit seiner Leidenschaft fürs Radfahren ist Kilian übrigens nicht allein: Auch Konzern-Chef Herbert Diess ist bekennender Radfan und begrüßte offiziell ein Pilotprojekt: 400 VW-Beschäftigte dürfen seit Oktober mit ihren privaten Fahrrädern ins Wolfsburger Werk rollen. Er finde das Projekt gut, so Diess, „weil Fahrradfahren gesund ist“. Und obendrein noch Spaß mache. Er selbst testet auch schon mal Ducati-E-Bikes in den Bergen.

Damit nicht genug: Auch Volkswagen-Beschäftigte, die sich in ihrer Freizeit mit Gesundheitssport, Entspannungsübungen oder gesunder Ernährung beschäftigen, stellen ihre eigenen Angebote für Kollegen und Kolleginnen ins Intranet. Anmelden für die Kurse können sich VW-Mitarbeiter übers Intranet für Beschäftigte.

