Es ist das größte Sport-Event der Welt: der Super Bowl. Das Finale der „National Football League“ verfolgten in der Nacht zu Montag wieder rund 800 Millionen Menschen weltweit vor dem TV. Deshalb scheuen auch die großen Unternehmen keine Kosten, um während des Spektakels aufwendig produzierte Werbespots auszustrahlen. VW mischte jedes Jahr kräftig mit, diesmal verzichtete der Konzern zumindest im US-Fernsehen auf Werbung...

Volkswagen setzte in der Vergangenheit oft auf Super Bowl-Werbung. Legendär der Werbespot „The Force“, den VW 2011 ausstrahlte. In dem Film, der zu den größten Erfolgen der Werbegeschichte zählt, versucht ein kleiner Junge im Darth-Vader-Kostüm Gegenstände per „Macht“ zu bewegen – und ist erstaunt, als dies beim Passat funktioniert. Natürlich nur, weil der Vater das Fahrzeug per Fernbedienung steuert.

5,6 Millionen Dollar für 30 Sekunden

Das Rampenlicht lassen sich die Unternehmen Jahr für Jahr Millionen Kosten. 2021 kosteten 30 Sekunden Werbung während des Super Bowls etwa 5,6 Millionen Dollar! Auch ein Grund, warum in der Corona-Krise viele Großkonzerne wie zum Beispiel Cola in diesem Jahr auf einen Spot verzichteten. Nicht mit von der Partie war auch Volkswagen. Jedenfalls im US-Fernsehen strahlte der Autobauer keinen Spot aus.

So ganz wollte man dann aber doch nicht auf die große Bühne verzichten. Im kanadischen Fernsehen feierte der neue Werbefilm für den ID.4 seine Weltpremiere. In dem Spot steht nicht nur das Produkt selbst im Rampenlicht, sondern auch die Elektro-Strategie von VW. Der Fokus liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit. So sind dort junge, hippe Leute beim Aufbau von Solaranlagen oder beim Anbau ihres eigenen Gemüses zu sehen. Immer an ihrer Seite der ID.4. Die eindeutige Botschaft: VW steht für einen Neuanfang, der ID.4 ebnet den Weg in die Zukunft.

VW mit eindeutiger Botschaft: Der ID.4 steht für Wandel

„Wir sind auf dem Weg, Elektromobilität für jeden möglich zu machen. Rechtzeitig zum Super Bowl hat Volkswagen Canada den fantastischen Clip mit unserem brandneuen E-SUV ID.4 ausgestrahlt. Emotional elektrisierend und episch- wie der Super Bowl“, kommentierte VW-Marketingchef Klaus Zellmer auf LinkedIn. Er, der lange in den USA gelebt habe, wisse genau um die Strahlkraft, die von dem Event in ganz Nordamerika ausgehen.

Marketingchef Klaus Zellmer: „Wir sind auf dem Weg, Elektromobilität für jeden möglich zu machen.“ Quelle: Porsche AG

Aber warum verzichtete VW dann auf einen Spot im US-Fernsehen? Das scheint wohl am Zeitpunkt zu liegen. „Die Pre-Launch-Kampagne für die 1st Edition des ID.4 ist in den USA bereits durchgeführt worden. Die Edition war bekanntlich ausverkauft binnen Minuten“, erklärte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage. Weitere, exorbitant teure Werbung sei nicht nötig gewesen. In Kanada hingegen fiel der Launch der Kampagne mit dem Super Bowl zusammen.

Dennoch steht die nächste große Kampagne für die übrigen Modelle ID.4 bereits in den Startlöchern, die Werbe-Offensive beginnt im März. Die Auslieferungen an die US-Kunden beginnen dann im Sommer.

