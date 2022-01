Wolfsburg

Aktuell kämpft sich Volkswagen-Tochter Audi bei der Rallye Dakar mit drei innovativen Prototypen durch die saudische Wüste, da wuchern wieder neue Spekulationen um einen Formel-1-Einstieg des Volkswagen-Konzerns in die Formel 1 durch diverse Medien. Die VW-Betriebsratsliste „Wir für Euch“ nutzt die Situation für ein klares Statement: In Zeiten von Chipmangel und Kurzarbeit sollen „Planspiele für einen Formel 1-Einstieg unterlassen“ werden.

Audi und Porsche wollen 2026 in die Formel 1 einsteigen

Hintergrund: VW-Konzern-Chef Herbert Diess hatte vor einiger Zeit durchblicken lassen, dass er sich ein Engagement von Volkswagen (Konzern, nicht Marke!) in der Formel 1 vorstellen könne, sobald die beliebteste Rennserie der Welt sauberer (CO2-neutral) und günstiger werde. Kurz darauf hieß es bei Audi und Porsche, dass man sich einen Formel 1-Einstieg vorstellen könne – aber nicht vor 2026.

Er soll grünes Licht gegeben haben: VW-Konzern-Chef Herbert Diess befürwortet einen Einstieg in eine „C02-neutrale“ Formel 1. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Warum 2026? Weil dann laut Formel 1-Chef Stefano Domenicali zwei entscheidende Neuerungen greifen: Die V6-Hybridmotoren der Rennwagen sollen dann mit synthetischen Kraftstoffen und grünem Strom laufen, außerdem würden die Kosten pro Team gedeckelt. Er würde den Einstieg von Volkswagen in die Formel 1 „sehr begrüßen“, sagte er kürzlich dem „Motorsport Magazin“. Er könne sich auch vorstellen, ein Formel 1-Rennen pro Saison wieder in Deutschland stattfinden zu lassen – wenn es gewollt sei. Sein Gedanke: Audi und Porsche würden die Attraktivität der Formel 1 weiter steigern und man könnte die Formel 1 für noch mehr Geld global vermarkten.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Audi und Porsche wollen Motor gemeinsam entwickeln

Nun meldet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, dass Audi und Porsche den Formel-1-Motor gemeinsam entwickeln wollen, um sich die Entwicklungskosten zu teilen. Außerdem, so die FAZ, wollen sie sich nicht auf Rolle eines Motorlieferanten beschränken – wie Honda es zuletzt beim Weltmeisterteam Red Bull getan hat. Sondern Audi wolle das Rennteam von McLaren kaufen, während sich Porsche mit Red Bull verbünden wolle. Warum das alles? „Porsche und Audi lockt die Aussicht, ihre Motorentechnik vor globalem Publikum auf höchster Ebene zu zeigen“, mutmaßt die FAZ. Wie es Audi aktuell sehr erfolgreich bei der Rallye Dakar tut. Die dort gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen sollen in den Serienbau einfließen.

Von all diesen Planspielen halten die Wolfsburger Betriebsräte Michael Maginski und Norbert Lem von der Liste „Wir für Euch“ nichts, denn: „Während es bei Volkswagen aufgrund von Pandemie und Chipmangel zu erheblichen Absatzrückgängen kommt und die Kolleginnen und Kollegen massenhaft in Kurzarbeit geschickt werden, kommt die Planung eines Formel 1-Einstiegs zur Unzeit“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Volkswagen habe bereits Erfahrungen mit „dem millionenschweren Engagement bei der Rallye Paris-Dakar sammeln“ können und „ist dort ja auch nicht ohne Grund wieder ausgestiegen“.

Betriebsräte wollen lieber „Beschäftigung sichern“

Jetzt müsse es darum gehen, die Beschäftigung am Standort Wolfsburg zu sichern. Die Liste „Wir für Euch“ fordert von der aktuellen Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo (IG Metall) „ein klares Signal zu diesen Planspielen“. Sie habe ja auch Sitz und Stimme im Konzern-Aufsichtsrat. Insidern zu Folge soll sich der VW-Aufsichtsrat schon im Februar mit dem Formel 1-Einstieg von Audi und Porsche befassen...

Von Carsten Bischof