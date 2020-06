Software-Problem behoben: Golf 8 wird wieder ausgeliefert

Wolfsburg

Negative Schlagzeilen bestimmten vor allem in den letzten Wochen die Wahrnehmung des neuen Golf 8. Jetzt kann Volkswagen endlich wieder gute Nachrichten vermelden. Das Software-Problem mit dem vorgeschriebenen elektronischen Notrufassistenten, das sogar zu einem Auslieferungsstopp führte, ist behoben. „Die ersten 1600 Fahrzeuge haben heute die Fabrik verlassen“, sagte Marken-Geschäftsführer Ralf Brandstätter am Donnerstagnachmittag in Wolfsburg.

Software-Problem schneller behoben als erwartet

Mitte Mai hatte Volkswagen die Auslieferungen des wichtigen Modells ausgesetzt, um die Probleme genauer zu untersuchen. „Wir sind natürlich erleichtert. Unsere Mannschaft hat alles gegeben und das Problem jetzt schnell und sogar ein Woche früher als erwartet behoben“, sagte Brandstätter. Ein Steuergerät des eCall-Systems erhält jetzt ein überarbeitetes Programm. In der weiteren Produktion werde dieses serienmäßig aufgespielt, die schon verkauften Exemplare sollen im Rahmen eines freiwilligen Rückrufs die frische Version erhalten. Eine Anfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA) zu den Daten der Kunden läuft. In Deutschland seien rund 15 000 Golf 8 betroffen.

Diese Nachricht kommt zur richtigen Zeit. Die Kritik am Management rund um den Golf hatte in den letzten Wochen extreme Züge angenommen. Die Vertrauensleute der IG-Metall gingen den Vorstand offen an und sprachen von einem völlig missglückten Golf-Anlauf. Auch der Betriebsrat warnte vor schwerwiegenden Konsequenzen gerade für den Golf-Standort Wolfsburg. Hinzu kam ein rassistischer Werbespot für das Modell und natürlich die coronabedingte Absatzflaute.

Kritik am Golf „tat besonders weh“

Brandstätter nutzte das Gespräch am Donnerstag, um die öffentliche Wahrnehmung vom Golf geradezurücken. Der Golf liege dem Unternehmen weiter besonders am Herzen, die Mannschaft in Wolfsburg lebe den Golf. „Das Problem mit dem Notrufassistenten und die negative Berichterstattung tun deswegen besonders weh und ärgern uns“, sagte Brandstätter. Der Golf habe mit der neuen Generation einen bisher nie dagewesenen Innovationsschub gemacht. Das Ausmaß an Komplexität sei ein ganz Neues. „Im Bereich Software müssen wir sicherlich noch besser werden, wir haben aber auch bereits eine große Lernkurve hinter uns“, sagte Brandstätter.

Beim Golf-Anlauf habe man sich deshalb bewusst dazu entschieden, nicht alle Funktionen auf einmal einzuführen. Die Software werde jetzt aber Schritt für Schritt und mit der Einführung der weiteren Derivate erweitert. „Auch beim Golf 7 hat es anderthalb Jahre gedauert, bis alle Varianten auf dem Markt waren, das ist auch diesmal so“, erklärte Karlheinz Hell, Leiter der Baureihe Compact bei Volkswagen.

Produktion läuft immer besser

Die Komplexität der Software sei auch der Grund für die anfangs niedrige Direktläuferrate am Bandende für elektrische Prüfungen – also die Zahl der Autos, die ohne nötige Nacharbeiten bei der Elektrik vom Band läuft. Aber auch in dieser Hinsicht, habe sich eine Menge getan. Lag die Direktläuferquote im März noch bei vergleichsweise schwachen 60 bis 65 Prozent, sei sie jetzt bei 90 Prozent angekommen. Insgesamt werde die Qualität der Produkte, die das Werk verlassen, an sehr hohen Standards gemessen und durch eine Vielzahl von Prozesse abgesichert, so Brandstätter. Hell sprach angesichts des herausfordernden Anlaufs von einem großen Lerneffekt in den ersten Wochen. Auch das sei ein normaler Vorgang. „Mit dem Hochfahren der Produktion muss sich auch die Mannschaft Schritt für Schritt auf das neue Fahrzeug einstellen. Mit der zunehmenden Routine werden wir auch noch effizienter", erklärte Brandstätter.

VW von Bedienphilosophie überzeugt

Der Golf sei ein starkes Produkt, stellte Brandstätter klar. Das würden auch das Feedback der Kunden und der Fachpresse zeigen. „Die Zahl der Kundenbeanstandungen beim Golf 8 liegt deutlich unter der beim Golf 7“, sagte Brandstätter. In den Automobiltests räume der Golf weiter erste Preise ab. „Die klassischen Volkswagen-Tugenden stecken in dem Fahrzeug. Unsere Automobilkompetenzen haben wir ja weiterhin“, so Brandstätter. Hinzu komme der riesige Innovationsschub und effizientere Motoren. Einzig die neue Bedienphilosophie ganz ohne Knöpfe und Regler werde noch als „gewöhnungsbedürftig“ empfunden. „Das war sicherlich eine mutige Entscheidung. Aber wir sind weiter davon überzeugt, dass sich diese Bedienphilosophie durchsetzen wird“, betonte der Marken-Chef.

Angesprochen auf die Kritik as den eigenen Reihen der Belegschaft zeigte Brandstätter Verständnis. Sicher habe man die besonderen Umstände des Anlaufs, die Komplexität des Produktes aber auch die Erfolge vielleicht besser vermitteln hätte müssen. Zudem habe auch die Corona-Krise und die dadurch eingebrochene Nachfrage verständlicherweise die Stimmung getrübt. „Der Golf war bisher in vielfältiger Hinsicht ein riesiger Kraftakt. Aber wir führen das Produkt gemeinsam in eine neue Zeit, darauf können alle bei Volkswagen stolz sein.“

