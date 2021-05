Volkswagen beginnt mit Bau eines neuen E-Auto-Werks in China

Wolfsburg

Volkswagen hat in China mit dem Bau eines neuen MEB-Werks begonnen. Volkswagen Anhui ist das dritte reine E-Auto-Werk des Konzerns in China nach Anting (SAIC VW) und Foshan (FAW VW) und soll vom ersten Tag an mit regenerativer Energie betrieben werden. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte 2022 abgeschlossen sein, die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen. Damit bildet das Werk einen weiterer Eckpfeiler der weltweiten E-Offensive von Volkswagen. Bis 2025 will der Volkswagen Konzern in China bis zu 1,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge pro Jahr ausliefern.

VW-China-Chef Stephan Wöllenstein sagte: „Volkswagen Anhui wird ein weltweites Innovationszentrum für die E-Mobilität und ein Eckpfeiler der Dekarbonisierungsstrategie des Konzerns. Da China der weltweit größte Einzelmarkt für Elektrofahrzeuge ist, müssen wir unsere lokalen Kompetenzen stärken – und Volkswagen Anhui ist ein wichtiger Teil davon. Mit dem Werk, das vom ersten Tag an mit grüner Energie betrieben werden soll, untermauern wir unser Engagement in der CO2-Reduzierung weit über die Fahrzeugflotte hinaus.“

Fabrik ist auf Energiesparen ausgelegt

Der Neubau von Volkswagen Anhui umfasst die Umnutzung und Aufwertung des ehemaligen JAC-Werks sowie die Errichtung eines komplett neuen Karosseriebaus. Der Karosseriebau wird auf einer Fläche von rund 141 000 Quadratmetern entstehen und einen Teil der Gesamtprojektfläche von insgesamt rund 500 000 Quadratmetern ausmachen. Im Rahmen einer umfassenden Dekarbonisierungsstrategie wird der Standort eine Vielzahl von Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen, unter anderem werden besonders energiearme Produktionsanlagen eingesetzt. Darüber hinaus ist ein lokaler Zuliefererpark für Batterien und weitere Komponenten geplant.

Bis 2025 wird Volkswagen Anhui rund 500 Mitarbeiter an Bord haben, ein Großteil davon wird in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Die Elektro-Modelle von Volkswagen Anhui sollen sich an mit einem emotionalen Design vor allem an eine jüngere Zielgruppe richten.

