Volkswagen beginnt in Wolfsburg mit Impfungen

Wolfsburg

Jetzt ist es soweit: Seit Donnerstag, 20. August, impft Volkswagen im Stammwerk Wolfsburg seine Mitarbeiter. Das bestätigte Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian während einer Online-Veranstaltung.

Vorerst stehen dem Unternehmen im Rahmen eines Pilotprojekts des Landes 5000 Impfdosen Biontech an seinen niedersächsischen Standorten zur Verfügung. Am Freitag will Volkswagen auch in Braunschweig und Salzgitter mit dem Impfen beginnen. Geimpft wird dabei streng nach geltender Priorisierung.

VW könnte in Wolfsburg 15 000 Menschen pro Woche impfen

VW hatte sich bereits seit Wochen auf den Impfstart vorbereitet und allen deutschen Standorten eigene Impfzentren eingerichtet. In Wolfsburg wurde das eigentliche Veranstaltungszentrum Hafen 1 dafür umgebaut. Bei ausreichend Impfstoff könnten dort 15 000 Beschäftigte und eventuell sogar Angehörige pro Woche immunisiert werden. Zur Einordnung: Im Stammwerk arbeiten 66 000 Menschen.

Wie es nach Verbrauch der 5000 Dosen und Ende des Pilotprojekts weitergeht, steht noch nicht fest. „Ab dem 7. Juni können wir mit den Impfungen hoffentlich fortfahren“, gab Kilian am Donnerstag aber einen Einblick in den Zeitplan.

Von Steffen Schmidt