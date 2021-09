Volkswagen baut neue Batteriefabrik im chinesischen Hefei

Wolfsburg

Volkswagen China startet den Bau eines Produktionswerks für Batteriesysteme in Hefei in der Provinz Anhui. Mit der VW Anhui Components Company wird der Konzern zum ersten Mal Alleineigentümer eines Batteriesystemwerks in China. Das Werk wird zunächst zwischen 150 000 und 180 000 Hochvoltbatteriesysteme für die vollelektrischen, auf der MEB-Plattform des Konzerns basierenden Fahrzeuge von Volkswagen Anhui liefern.

Das Werk mit einer Grundfläche von 45 000 Quadratmetern wird neben den Produktionsanlagen von Volkswagen Anhui entstehen, dem ersten Gemeinschaftsunternehmen für vollelektrische Fahrzeuge, an dem Volkswagen die Mehrheit der Anteile hält. Die Volkswagen Group China investiert bis 2025 mehr als 140 Millionen Euro in das neue Werk und die zugehörigen Anlagen, der Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

VW baut Batterieproduktion weltweit massiv aus

„Die Plattformstrategie des Volkswagen Konzerns stellt einen Wettbewerbsvorteil dar, den wir in das Zeitalter der E-Mobilität überführen. Da die Anzahl batterieelektrischer Fahrzeuge in den kommenden Jahren erheblich steigen wird, müssen wir unser Augenmerk unter anderem darauf legen, Schlüsselkomponenten wie Batteriesysteme in unserer eigenen Wertschöpfungskette zu verankern, um konzernweit von Synergien und Innovationen zu profitieren“, erklärte VW-China-Chef Dr. Stephan Wöllenstein.

Das Werk sei ein zentraler Schritt in Volkswagens globaler Batteriestrategie, sagte der Konzernvorstand Technik, Thomas Schmall. „Wir bauen derzeit MEB-Batterie-Fertigungsstätten in Asien, Europa und den USA auf, um dem wachsenden Bedarf für MEB-Batteriesysteme zukünftig gerecht zu werden. Unser Leitwerk in Braunschweig produziert bereits bis zu 500 000 Systeme im Jahr und unterstützt den Bau weiterer Montage-Kapazitäten mit seiner Expertise bei der Planung, Entwicklung und Produktion“, so Schmall.

Unterstützung und Know-How aus Braunschweig

Mit dem neuen Batteriewerk will Volkswagen die Wertschöpfung an künftig produzierten E-Fahrzeugen um 40 Prozent steigern. Durch die unmittelbare Nähe zum Fahrzeugwerk von Volkswagen Anhui ergeben sich weiterhin Kostenvorteile bei Logistik und kürzere Markteinführungszeiten. Darüber hinaus bilde das Werk eine solide Basis für die Produktion der nächsten Batteriegenerationen für den chinesischen Markt.

Zum Produktionsstart werden laut VW rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen Werk arbeiten. Dabei soll der Standort eng mit dem Leitwerk in Braunschweig kooperieren, in dem bereits seit 2019 Batteriesysteme gefertigt werden. Fachpersonal aus Deutschland unterstützt deswegen den Aufbau des Standortes. Gleiches gilt für Mlada Boleslav und Chattanooga, wo derzeit ebenfalls Kapazitäten für die Fertigung von Batterien entstehen. Ziel des Konzerns ist es, innerhalb weniger Jahre über 1 Millionen Batteriesysteme jährlich herstellen zu können.

