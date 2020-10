Volkswagen: Zuversicht trotz zweiter Corona-Welle

Wolfsburg

Zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Monat wieder mehr Autos verkauft als im Vorjahr, seit dem krassen Corona-Einbruch endlich wieder zurück in der Gewinnzone, die Liquidität ausgebaut: Kein Wunder, dass es VW-Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag, wie er selbst sagte, deutlich leichter fiel, die Kennzahlen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr vorzustellen. Die Corona-Pandemie habe natürlich Spuren hinterlassen – 1,7 Millionen weniger verkaufte Fahrzeuge und ein um fast 30 Prozent gesunkenes operatives Ergebnis sprechen eine deutliche Sprache –, man sehe aber eine „sukzessive Erholung des Marktes“, sagte Witter. Für das Gesamtjahr zeigt sich Volkswagen deswegen weiter optimistisch. „Wir rechnen mit deutlich geringeren Auslieferungen und Umsatz aber einem positiven operativen Ergebnis – wenn auch gravierend unter Vorjahr“, prognostizierte Witter.

Für das vierte Quartal geht Volkswagen davon aus, dass sich die Aufholjagd fortsetzt. Die Hoffnung stützt sich dabei vor allem auf das China-Geschäft. „Dort bewegen wir uns in einem starken Markt, das wirkt natürlich stabilisierend“, sagte Witter. Und während der Markt in Nord- und Südamerika wahrscheinlich noch lange brauchen wird, bis er wieder auf altem Niveau ist, gebe es auch aus Europa positive Signale. „Wir hatten im September einen Rekordauftragsbestand und sehen auch im Oktober stabile Auftragseingänge“, berichtete Vertriebsleiter Christian Dahlheim. Während der Krise habe VW zudem stets an Marktanteilen gewonnen. Diese wolle man nun verteidigen.

Interesse an E-Autos stabil und steigend

Ein Grund für die Zuversicht ist auch der Boom der Elektromobilität. Mit dem Start des ID.3 sei an sehr zufrieden, insgesamt habe man in diesem Jahr mit bisher 123 000 abgesetzten E-Fahrzeugen die Verkaufszahlen in diesem Segment deutlich steigern können. Tendenz steigend: „Erstaunlicherweise ist das Interesse an E-Fahrzeugen in der Krise noch mal gestiegen. Ein Drittel unserer Kunden können sich mittlerweile den Kauf eines Stromers vorstellen“, berichtete Dahlheim. Die neuen E-Modelle von Volkswagen könnten also noch mal für einen Schub sorgen.

Was die Erreichung der von der EU vorgegebenen CO2-Flottenziele angeht, werde es dennoch eng. „Das wird ein hartes Rennen für uns, aber wir haben noch nicht aufgegeben“, sagte Dahlheim. Strafen wollen man um jeden Preis vermeiden, „Unsinn“ wie Tageszulassungen für E-Autos oder das Zurückhalten von Verbrennern werde man aber dennoch nicht treiben, erklärte der Vertriebschef.

Corona sorgt aber weiter für dicke Fragezeichen

„Die deutlichen Erholungstendenz im dritten Quartal zeigen, wie robust unser Unternehmen aufgestellt ist“, bilanzierte Witter. Durch strikte Kostendisziplin und Umstrukturierungsmaßnahmen habe man die akuten Auswirkungen der Pandemie in den Griff bekommen ohne dabei die Zukunft aufs Spiel zu setzen. „Es ist uns in dieser herausfordernden Situation auch gelungen, deutliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie zu machen, etwa durch den weiteren Ausbau der E-Mobilität und die Stärkung unserer Digitalkompetenz, und uns den nötigen finanziellen Spielraum für die erheblichen Zukunftsinvestitionen zu erhalten“, sagte Witter.

Hinter allen positiven Signalen steht aber weiter ein großes Fragezeichen. „Alle Prognosen sind natürlich extrem volatil und hängen von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Die Zeiten sind weiter alles andere als entspannt“, sagte der Finanzvorstand. Vorausgesetzt die aktuellen Corona-Maßnahmen greifen, gehe VW derzeit aber nicht von einem zweiten Lockdown für die Industrie aus. Produktion und Lieferketten seien zudem momentan stabil. Damit das so bleibt, müssten alle an einem Strang ziehen. „Es kommt auf uns alle an, das Risiko wieder in den griff zu bekommen. Die Maßnahmen sind hart, aber an China sieht man: konsequentes Handeln führt zum Erfolg.“

Von Steffen Schmidt