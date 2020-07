Volkswagen: Wurden geheime Sitzungen abgehört?

Wolfsburg

Neuer Ärger für Volkswagen. Der Autobauer ist offenbar in einen Abhörskandal mit dem bosnischen Zulieferer Prevent verwickelt. Das berichtet das Online-Wirtschaftsmagazin „Business Insider“. Es seien brisante Tonaufnahmen aufgetaucht, die am sauberen Image des Autobauers rütteln könnten. Das Magazin spricht von einem „der größten Abhöraffären in der deutschen Wirtschaftsgeschichte“.

Laut „Business Insider“ sollen interne und hochrangige Strategie-Runden bei VW in den Jahren 2017 und 2018 abgehört worden sein. Immer wieder mit dabei: der jetzige VW-Markenchef Ralf Brandstätter. Er soll regelmäßig die Ergebnisse der Projektgruppe seinem Chef Herbert Diess vorgelegt haben. Die Aufgabe der Sondereinheit: Den unliebsam gewordenen Zulieferer Prevent loswerden. Egal mit welchen Mitteln, so das Magazin. Volkswagen soll sich dabei am Rande der Legalität bewegt haben.

Anzeige

Es soll fast 50 Stunden Ton-Material geben

Es soll fast 50 Stunden Ton-Material geben, berichtet „Business Insider“. Wie die Aufnahmen entstanden sind, sei bislang noch nicht geklärt. Prevent gab gegenüber dem Magazin an, nichts von den VW-Tapes zu wissen. Der Wolfsburger Autobauer kündigte an, den Fall zu untersuchen. Wenn interne und vertrauliche Sitzungen illegal dokumentiert und solche Informationen unberechtigt an die Öffentlichkeit gelangten, schockiere das Volkswagen zutiefst, sagte ein VW-Sprecher dem Magazin.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Business Insider“ schreibt weiter, dass bei Volkswagen nach einem „Spion in den eigenen Reihen“ gesucht werde. Mitglieder der Projektgruppe hätten sich in internen Befragungen fassungslos über die Abhöraktion gegeben. In den VW-Tapes soll es zahlreiche Stellen geben, in denen Manager den Verdacht äußern, dass Prevent den Autobauer bespitzeln würde. Allerdings hätten die Teilnehmer der Gesprächsrunde damals oft nur darüber gelacht.

VW und Prevent haben 40 Jahre gut zusammen gearbeitet

Warum kam dieser Verdacht auf? Jahrelang lieferte sich Volkswagen mit der bosnischen Prevent-Gruppe einen erbitterten Machtkampf, der bis heute Gerichte beschäftigt. Rund 40 Jahre arbeitete der bosnische Zulieferer eng und gut mit Volkswagen zusammen. Doch der zunehmende Preisdruck machte aus den ehemaligen Freunden Feinde. 2016 eskalierte der Streit, so „Business Insider“. VW habe daraufhin an Rauswurf-Plänen gearbeitet. Dazu wurde die Sonderheit „Projekt 1“ gegründet.

Deren vertrauliche Strategie-Sitzungen wurden nach Informationen von „Business Insider“ in den Jahre 2017 und 2018 heimlich aufgezeichnet. „Die VW-Tapes geben einen exklusiven Einblick, wie hochrangige Manager einen Zulieferer ausgeschaltet haben. Dabei heiligte der Zweck offenbar alle Mittel – abgesegnet von höchster Stelle“, so das Magazin.

Von der Redaktion