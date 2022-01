Wolfsburg

Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess hat in dem amerikanischen „Decoder“-Wirtschafts-Podcast jetzt über aktuelle Probleme von VW und seine Zukunftsversion für Volkswagen gesprochen. Sein Fazit: Volkswagen habe eine gute Zukunft vor sich.

Aber das aktuelle Hauptproblem, der Chipmangel, werde sich nicht so schnell lösen lassen. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bis 2022 Einschränkungen sehen werden. Hoffentlich werden wir bis 2023 wieder zur Befriedigung der Nachfrage kommen“, sagte Diess. Die Chipversorgung sei ein strukturelles Problem, um das man sich intensiv kümmern müsse.

Herbert Diess: „Software wird dominant!“

Denn für die Autos der Zukunft brauche man noch mehr Chips als für heutige Fahrzeuge. In Zukunft werde die Software eines Autos die zentrale Rolle übernehmen: „Die Differenzierung, die Wettbewerbsfähigkeit und das Kundenerlebnis werden zu 90 Prozent von der Software abhängen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Design, Leistung, Markenimage und Marketing alle eine Rolle spielen werden, aber Software wird (...) wirklich dominant.“ Deshalb habe Volkswagen ja seine Software-Mannschaft in Cariad gebündelt: Volkswagen müsse Fähigkeiten neu aufbauen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

2025 soll es mit dem autonomen Fahren loslegen – schon jetzt testet Volkswagen die Technologie mit dem ID.Buzz. Quelle: Ingo Barenschee

Erste Autos ohne Lenkräder schon 2030

Eigene Software-Kompetenzen zu haben, so Diess, biete riesige Chancen: „Jetzt haben wir eine neue Möglichkeit, direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten. Wir lernen ihre Vorlieben kennen, ihre Wut und was sie an den Autos lieben. Wir bekommen ein viel besseres Kundenverständnis.“ Das helfe dabei, ihnen einen besseren Service anzubieten – über Software-Updates. Mit Updates und Upgrates könne man Autos künftig „frisch“ halten. Ein Beispiel sei die neue Software für die ID-Modelle: „eine enorme Verbesserung der Fahrassistenzfunktionalität“. Software-Updates und -Upgrades seien ein völlig neues Geschäftsmodell.

Das gehe bis zum autonomen Fahren: 2025 oder 2026 wolle man „loslegen“, gegen 2030 „sollten wir in der Lage sein, Autos auch ohne Lenkrad für Transportdienste zu verkaufen“. Aber: „Für den privaten Gebrauch hätten die meisten dieser Autos wahrscheinlich noch ein Lenkrad, wenn beispielsweise schlechte Wetterbedingungen auftreten – oder sagen wir, Sie fahren in eine sehr abgelegene Gegend, in der das Auto damit nicht umgehen kann.“

Diess bekräftigte auch, wie wichtig der Umstieg auf die Elektromobilität in seinen Augen ist. Sie mache allerdings nur Sinn, „wenn die Energie wirklich grüne Energie ist, die aus Wind, Sonne oder Kernkraft stammt“. Es mache keinen Sinn, E-Autos mit Strom aus Kohlekraftwerken zu laden. Man müsse den Primärsektor auf 100 Prozent Erneuerbare Energien umstellen. Er halte den Plan, bis 2035 auf 50 Prozent Elektrofahrzeuge zu kommen, für „äußerst ehrgeizig“. Dazu müssten allein bei VW 2027 oder 2028 sechs Gigafactorys zur Herstellung von E-Auto-Batterien in Betrieb sein. In Sachen Elektromobilität müsse man langfristiger denken.

Von Carsten Bischof