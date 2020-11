Wolfsburg

Das VW-Werk in Wolfsburg bekommt ein zusätzliches Modell: Ab 2024 soll im Stammwerk ein siebensitziges, großes SUV gebaut werden. Das hat die Planungsrunde am Freitag ergeben. Insgesamt investiert Volkswagen rund 20 Milliarden Euro in die deutschen Werke, besonders Niedersachsen profitiert und wird nach Sachsen zum zweiten Zentrum für E-Mobilität.

Ein weiteres Modell für die Wolfsburger Produktion war einer der Kernforderungen des Betriebsrates. Dieser hatte immer wieder auf die geringe Auslastung im Stammwerk hingewiesen. Ab 2024 soll nun ein neuer, großer SUV, der sich an dem in China verkauften VW Tayron orientiert, für Stückzahl sorgen. Und auch die Erfüllung des zweiten großen Wunschs der Arbeitnehmer rückt näher: Der Einstieg in die E-Mobilität sei festgehalten worden, informierte Betriebsratschef Bernd Osterloh. „Die Planungsrunde im nächsten Jahr wird dann konkrete Ergebnisse liefern“, kündigte er an.

Werkleiter Stefan Loth: „Wolfsburg ist aktuell das Kompetenzwerk für Verbrenner- und Hybridfahrzeuge, die wir noch viele Jahre bauen werden.“ Quelle: Sebastian Bisch

Positive Worte gab es dazu von VW-Produktionsvorstand Christian Vollmer: „Wir bringen ein weiteres sehr attraktives Modell nach Wolfsburg. Das zusätzliche Volumen erhöht die Auslastung am Standort und sichert die Beschäftigung. Die Synergien mit dem Tiguan helfen zudem bei der Wirtschaftlichkeit – wenngleich wir die Fabrikkosten noch weiter senken müssen.“ Auch Werkleiter Stefan Loth freut sich auf das neue Modell. „Der neue SUV erhöht unser Produktionsvolumen und schafft gleichzeitig Beschäftigungssicherung. Wolfsburg ist aktuell das Kompetenzwerk für Verbrenner- und Hybridfahrzeuge, die wir noch viele Jahre bauen werden.“

Insgesamt steckt VW in den Jahren 2021 bis 2025 mehr als drei Milliarden Euro in den Standort Wolfsburg. Die Mittel fließen sowohl in die Fahrzeugproduktion als auch in die Technische Entwicklung, Zentralstellen von Marke und Konzern und in Wolfsburger Tochtergesellschaften.

Betriebsrat ist zufrieden mit dem Ergebnis

Für die Produktion in Wolfsburg sind 1,45 Milliarden Euro veranschlagt. Sie fließen nicht nur in die Produktion des neuen Modells, sondern auch in die Golf-Familie und die Fertigung eines bereits eingeplanten Tiguan-Nachfolgers. In der Gelenkwellenfertigung stehen die Ersatzinvestitionen für die ausgelaufene Produktion der Stahlräder an. In Halle 11 sollen dazu sechs Produktionsstraßen für Teile der Gelenkwelle entstehen. In den Wolfsburger Zentralbereichen stehen Ausgaben von fast 700 Millionen Euro an. Dabei geht es unter anderem um den Kraftwerksausbau aber auch um die Aufwertung der Autostadt.

Bernd Osterloh: „Die Planungsrunde im nächsten Jahr wird dann konkrete Ergebnisse liefern“. Quelle: Ronny Hartmann/dpa

Der VW-Betriebsrat zeigte sich mit dem Ergebnis der Planungsrunde sehr zufrieden. „Nachdem das Jahr 2020 uns bisher viel Unsicherheit und Sorgen gebracht hat, ist es der Arbeitnehmerseite und dem Land Niedersachsen im Aufsichtsrat gemeinsam gelungen, mit den Investitionen für die nächsten fünf Jahre Stabilität und Verlässlichkeit zu erreichen“, sagte Osterloh.

Zusätzliche E-Modelle für Hannover und Emden

Große Gewinner der Planungsrunde sind außerdem die Werk in Salzgitter, Emden und Hannover. Vor allem Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover profitiert massiv von der Planungsrunde. Neben dem vollelektrischen ID. BUZZ werden dort ab 2024 drei vollelektrische D-SUV-Modelle für andere Konzernmarken gebaut. Das Design des Oberklasse-Modells steht noch nicht fest, es soll jedoch länger als ein Passat sein und mehr als fünf Menschen Platz bieten.

In Salzgitter nimmt der Konzern rund eine Milliarde Euro für die Batterietechnologie. „Damit ist klar: Die Zukunft Volkswagens findet nicht ohne, sondern mit Salzgitter statt“, frohlockte der dortige Betriebsratsvorsitzende Dirk Windmüller. Die Emdener Zukunft war durch die bereits eingeleitete Umrüstung des Werks auf E-Mobilität sowieso schon relativ sicher. Neben dem ID.4, der dort ab 2022 vom Band laufen soll, wird ab 2023 nun auch der viertürige vollelektrische Volkswagen Aero in Emden gefertigt.

Der Aero ersetzt damit den Passat. Dieser geht zusammen mit dem Skoda Superb nach Bratislava um dort maximale Synergien zwischen beiden Fahrzeugen zu schöpfen. Beide Fahrzeuge sollen dadurch deutlich wettbewerbsfähiger.

