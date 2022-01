Wolfsburg

Der gesamte Volkswagen-Konzern hat 2021 weltweit 8 882 000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Trotz voller Auftragsbücher steht so am Ende des Jahres eine Rückgang von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Elektro-Autos hingegen sind die Vorzeichen umgekehrt: Die Verkäufe von Stromer konnten in etwa verdoppelt werden.

Christian Dahlheim, Leiter Volkswagen Konzern Vertrieb, sagte: „2021 war durch die weltweite Halbleiterknappheit sehr herausfordernd, dennoch haben wir unseren klaren Zukunftskurs Richtung ’New Auto’ konsequent umgesetzt. Die Verdopplung unserer vollelektrischen Volumen und die hohe Nachfrage nach allen unseren Fahrzeugen zeigen eindeutig, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Darauf werden wir im laufenden Jahr aufbauen und unsere Transformation weiter vorantreiben.“

VW ist klarer E-Marktführer in Europa

In der Tat zeigt sich an den Zahlen 2021, wie sich das Geschäftsmodell Volkswagens langsam wandelt. Die Einnahmequellen werden sich schrittweise weiter verschieben: von konventionellen Verbrenner-Modellen hin zu Elektroautos. 452 900 E-Autos bedeuteten schon 2021 eine Verdopplung des Absatzes und des Anteils an den Gesamtauslieferungen auf nun 5,1 Prozent. Bis 2030 will Volkswagen, dass jedes zweite weltweit verkaufte Auto vollelektrisch ist. Diese Ausrichtung spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Planungsrunde wieder: Dort hatte der Konzern die Sachinvestitionen und Entwicklungskosten für E-Mobilität um rund 50 Prozent gegenüber der Vorplanung auf jetzt 52 Milliarden Euro angehoben.

Besonders in Europa bescherten auch die ID.-Modelle dem VW-Konzern die Rolle des Marktführers im Bereich der E-Mobilität. Quelle: Jan Woitas

In den einzelnen Regionen zeigt sich bei den Verkäufen ein unterschiedliches Bild. In Europa wurden 3 518 700 Fahrzeuge ausgeliefert (-2,7 Prozent). In Westeuropa nahmen 2 860 400 Kunden ein Fahrzeug einer Konzernmarke entgegen (-2,7 Prozent). Sehr beliebt waren hier vollelektrische Fahrzeuge. Ihr Anteil an den Auslieferungen des Konzerns erreichte in Westeuropa 10,5 Prozent (2020: 6,2 Prozent). Der Konzern ist damit klarer Marktführer in Europa. Sogar noch etwas stärker fiel die Stromer-Nachfrage im Heimatmarkt Deutschland aus. Ihr Anteil an den Konzernauslieferungen stieg hier auf 11,4 Prozent (2020: 5,9 Prozent). Insgesamt wurden dort 991 900 Fahrzeuge aller Antriebsarten an Kunden übergeben (-9,6 Prozent). In Zentral- und Osteuropa sanken die Auslieferungen um 2,8 Prozent auf 658.300 Fahrzeuge.

USA hui, China pfui

In der Region Asien-Pazifik sanken die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr um 12,4 Prozent auf 3 610 600 Fahrzeuge. Insbesondere China, der größte Einzelmarkt des Konzerns, war mit am stärksten von den Auswirkungen der Halbleiterknappheit betroffen. Hier gingen die Auslieferungen um 14,1 Prozent zurück auf 3 304 800 Fahrzeuge. Das Volumen der E-Autos konnte jedoch auch in China trotzdem auf 92 700 Fahrzeuge mehr als vervierfacht werden.

In der Region Nordamerika nahmen 908 400 Kunden einer Konzernmarke ihre neuen Fahrzeuge entgegen, ein deutliches Plus von 15,6 Prozent. Haupttreiber dieser positiven Entwicklung waren die USA, wo die Auslieferungen um 16,9 Prozent auf 671 800 Fahrzeuge stiegen. Der Konzern verdreifachte seine Stromer-Auslieferungen im größten nordamerikanischen Markt gegenüber dem Vorjahr auf 37 200 Fahrzeuge und liegt damit auf Rang 2 bei den vollelektrischen Fahrzeugen.

Auch in der Region Südamerika konnte der Konzern seine Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr steigern. Insgesamt gingen 514 600 Fahrzeuge in Kundenhand über, das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent. In Brasilien, dem größten Markt der Region, bewegten sich die Auslieferungen mit 376 500 Fahrzeugen auf Vorjahresniveau (-0,3 Prozent). Elektromobilität spielt auf diesem Markt noch keine Rolle.

Von Steffen Schmidt