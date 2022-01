Volkswagen: Viele Interessierte klicken auf digitalen Berufsinformationstag

Wolfsburg

Zum zweiten Mal fand am Samstag der Berufsinformationstag von Volkswagen rein digital statt. Vier Stunden lang gaben Ausbilder und Auszubildende Informationen über ihre Tätigkeiten und beantworteten Fragen. Dabei wurde die große Palette an Ausbildungsberufen bei VW deutlich. Die Chats fanden mit etwa jeweils 200 Teilnehmern statt.

Ausbildungsleiter Christoph Görtz begrüßte Teilnehmer persönlich

Pünktlich begrüßte Christoph Görtz, Leiter Volkswagen Akademie und Berufsausbildung am Standort Wolfs­burg, von seinem Wohnzimmer in Hildesheim aus die Teilnehmer des Berufsinformationstages. Er freute sich, dass zu diesem reinen Willkommenstermin fast 300 Teilnehmer zugeschaltet waren.

Die Fachinformatik-Azubis haben mit ihrem frisch erlernten Wissen zur Übung ein Spiel konzipiert und programmiert. Quelle: Robert Stockamp

„Wir haben von den jungen Leuten gehört, dass das ein gewünschtes Format ist“, erklärte Görtz. So habe man sich auch in diesem Jahr dazu entschlossen, einen digitalen Berufsinformationstag zu veranstalten. Er bat die Teilnehmer um Feedback, das man über die Internetseite geben kann. Schließlich wolle man sich in diesem Format weiter verbessern.

Schon während der Veranstaltung gab es viele Rückmeldungen

Die vierstündige Veranstaltung war allerdings auch so schon sehr gut aufgebaut, informativ und kurzweilig. Powerpoint-Präsentationen, Live-Präsentationen, Imagefilme und Gesprächsrunden sorgten für viele positive Rückmeldungen der Teilnehmer schon während der Veranstaltung.

Durch das digitale Format waren die Teilnehmer zwar weit weg, aber auch ganz nah dran. Denn so gab es die Möglichkeit, dass zum Beispiel auch live aus Emden ein Blick auf den direkten Arbeitsplatz möglich war. Im Norden hatten die Azubis zwei Anlagen aufgebaut und programmiert, um den Beruf des Produktionstechnologen darzustellen. Dieser Ausbildungsberuf ist noch ganz frisch. Es gibt erst zwei Jahrgänge, die ihn erlernen.

Ganz neu: Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement

Ganz frisch ist Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Den stellte André König, Ausbildungsleiter IT- und kaufmännische Berufe, selbst vor – und das gleich zweimal. Einmal am frühen Nachmittag für die IT-Interessierten und einmal am Morgen für die kaufmännisch Interessierten. Da freute er sich sehr über die große Resonanz.

„Ich bin ganz baff, dass hier schon über 200 Teilnehmer sind“, sagte er. Er stellte sich mit Vornamen vor und riet, den Tag ganz entspannt mit einem Heißgetränk zu genießen. „Ich habe auch schon gehört, dass einer ganz entspannt mit seinem Handy im Bett liegt“, erklärte er.

Azubis müssen komplexe Strukturen erkennen können

Der Kaufmann für Digitalisierungsmanagement macht zum Teil dieselbe Ausbildung wie ein Fachinformatiker und hat zudem eben auch den kaufmännischen Anteil. In Zeiten, in denen immer mehr darauf geschaut wird, Prozesse im Unternehmen zu digitalisieren, bietet dieser Beruf ein besonders breites Feld an Aufgaben. Dazu muss man komplexe Strukturen erkennen können und sich auch gerne mit Englisch beschäftigen.

Die Mechatroniker-Azubis stellten sich mit einem kurzen Imagefilm vor, wie das auch andere Bereiche taten. Danach ging es in den praktischen Teil. An einen ID.4 war ein Laptop angeschlossen, auf dem eine Diagnose-Software lief. Live konnten die Teilnehmer sehen, wie Daten ausgelesen werden oder auch zum Test über den Laptop der Außenspiegel verstellt wird.

Viele Interessierte fragten nach Aufnahmekriterien

Jede Berufsgruppe hatte einen eigenen Chat. So konnten Interessierte nach dem Vortrag dem Referenten weitere Fragen stellen. Dies wurde auch gerne genutzt. Vielfach wurde schon während der Präsentationszeit vor allem nach der Zahl der Ausbildungsplätze und der Aufnahmekriterien gefragt.

Von Robert Stockamp