Volkswagen: Vertriebs-Chef Holger B. Santel geht nach China

Wolfsburg

Leitungswechsel bei Volkswagen in Deutschland: Achim Schaible, bisher Leiter After Sales und Handel, wird zum 1. September die Leitung Vertrieb und Marketing der Marke Volkswagen Pkw in Deutschland übernehmen. Er folgt in dieser Funktion auf Holger B. Santel, der als First Vice President and Executive Vice President for Commercial Affairs zum chinesischen Joint Venture SAIC Volkswagen wechselt. Er war bereits vor einigen Jahren VW-Vertriebsleiter in China.

Achim Schaible soll das „Kundenerlebnis“ verbessern

„Holger B. Santel hat mit seinem Team die Digitalisierung des Vertriebs im Heimatmarkt konsequent vorangetrieben. Das Agenturmodell für unsere ID.-Baureihe setzt Maßstäbe und dient als Vorbild für andere Märkte und Marken“, so VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. Mit Achim Schaible rücke ein „absoluter Vertriebsprofi“ an die Spitze des Deutschland-Geschäfts. Er werde „das Kundenerlebnis in unserem Heimatmarkt“ weiter verbessern - online wie auch im Handel.

Achim Schaible ist Diplom-Betriebswirt und seit November 2014 im Volkswagen-Konzern beschäftigt. Seit 2019 war er Leiter After Sales und Handel, zuvor Leiter Vertrieb International und davor Managing Director der Volkswagen Group Polska. Seit 1995 verantwortete er zahlreiche Vertriebsfunktionen bei Renault.

Von der Redaktion