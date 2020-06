Volkswagen: Vertrauensleute spenden für die Trostinsel

Wolfsburg

Mit insgesamt 1000 Euro helfen die Vertrauensleute der IG Metall der Wolfsburger Trostinsel – der Anlaufstelle des Hospiz für trauernde Kinder und Jugendliche. IG Metall-Vertrauensfrau Kristina Loos aus der Kunststofffertigung hat viele Kolleginnen und Kollegen gleich zu Beginn der Corona-Welle mit selbstgenähten Masken versorgt. Jetzt haben sich rund 30 Beschäftigte der Ausweichfertigung mit einer Spende für die Wolfsburger Trostinsel revanchiert. Kristina Loos und andere Vertrauensfrauen aus der Kunststofffertigung und der Autostadtvorbereitung unterstützen die Trostinsel.

In der Freizeit Masken genäht und verschenkt

„Mit zwei Kolleginnen haben wir damals im März gesehen, dass es weder im Werk, noch draußen in Wolfsburg genug Masken gegen Corona gab. Darum haben wir uns in der Freizeit hingesetzt und mit gespendetem Material Masken genäht und verschenkt. Die Masken gingen an Sozialorganisationen in der Stadt, aber auch an Kolleginnen und Kollegen von VW, die eine brauchten“, sagt Kristina Loos. „Die Aktion zeigt, wie wir bei VW als Kolleginnen und Kollegen zusammenstehen: Wir helfen uns schnell und unkompliziert“, freut sich die zuständige Betriebsrätin ist Sonia Valitutto-Volanti.

Vertrauensleute sammeln Spenden zum Frauentag

Jedes Jahr zum Frauentag sammeln die Vertrauensleute in der Belegschaft Spenden für verschiedene Einrichtungen in Wolfsburg und Umgebung, sowohl in der Kunststofffertigung als auch der Vorbereitung Autostadt. Dieses Mal ging der Erlös an die Trostinsel in Form einer Nähmaschine. „Jetzt haben die Kinder die Möglichkeit, zu nähen“ sagt Kristina Loos. Die Übergabe hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie etwas nach hinten verschoben – die Freude dürfte das nicht getrübt haben. Durch das Nähen der Masken und der Spende vom Frauentag haben Loos und ihre Kolleginnen inzwischen mehr als 1000 Euro für die Trostinsel gesammelt.

