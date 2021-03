Wolfsburg

Einige Hersteller haben für ihren Ausstieg aus der Verbrennerproduktion bereits Daten festgelegt. Volkswagen sträubt sich bisher dagegen, einen festen Termin zu nennen. Bisher: Denn am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz der Kernmarke Volkswagen Pkw nannte Marken-Chef Ralf Brandstätter jetzt doch zumindest eine Jahreszahl. Demnach geht das Unternehmen davon aus, dass 2040 Schluss ist mit den konventionellen Antrieben.

„Wir gehen davon aus, dass dann etwa die letzten Verbrenner auf die Straße kommen“, meinte der VW-Markenchef. Grundlage für diese Einschätzung ist der selbst auferlegte „Way to Zero“. „Bis spätestens 2050 wollen wir uns vollständig CO2-neutral aufstellen“, erklärte Brandstätter. Daraus ergebe sich das Jahr 2040 zwangsläufig als ungefähres Ausstiegsdatum aus der Verbrennertechnologie.

Mobilitätswende findet regional zeitversetzt statt

Allerdings werde es regional große Unterschiede bei der Umsetzung der Mobilitätswende geben. „Es wird sicher Länder geben, in denen das etwas länger dauert“, sagte Brandstätter. In Europa und China und nun auch im Amerika unter der neugewählten Biden-Administration dürfte sich der Wandel wesentlich schneller vollziehen als beispielsweise auf dem subindischen Kontinent oder in Südamerika. Auf dem Heimatkontinent etwa soll der Anteil von Elektroautos an den Verkäufen der Kernmarke bis 2030 auf 60 Prozent steigen, im Reich der Mitte und in den USA auf 50 Prozent.

Ähnlich hatte sich bereits Konzernchef Herbert Diess am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz des Konzerns geäußert: „Der Wechsel zur E-Mobilität erfolgt weltweit unterschiedlich schnell, abhängig von der lokalen Gesetzgebung und der Verfügbarkeit von CO2-freier Primärenergie.“ Etwa in Indien, wo Strom vorwiegend aus Kohle oder Öl produziert wird, sieht er keinen großen Sinn in der Umstellung auf reine Elektromobilität. Denn diese trage nur dann wirklich zum Klimaschutz bei, wenn der benötigte Strom auch aus erneuerbaren Energien kommt.

Golf und Tiguan bekommen neue Generation

Der schleichende Ausstieg hat noch einen weiteren Grund: VW braucht das profitable Verbrenner-Geschäft noch viele Jahre, um die milliardenschweren Zukunftsinvestitionen und damit auch die Mobilitätswende zu finanzieren. Deswegen wird es für die Brot- und Butter-Modelle der Kernmarke auch noch eine weitere Generation geben. „Wir brauchen den Verbrenner noch auf bestimmte Zeit, aber so effizient wie möglich. Deshalb bekommt die nächste Generation unserer Kernprodukte – die allesamt Weltmodelle sind – auch die neuste Generation der Plug-in-Hybrid-Technik, mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite“, hatte Markenchef Ralf Brandstätter im Rahmen der Vorstellung der neuen „Accelerate“-Strategie gesagt.

Mit Kernprodukte meint Brandstätter unter anderem den Passat, den T-Roc aber natürlich auch die in Wolfsburg gefertigten Modelle Tiguan und Golf. Für das Stammwerk bedeutet das zumindest für auf absehbare Zeit Planungssicherheit. Eine neue Generation für Tiguan und Golf scheint gesichert – auch wenn die beiden Modelle den Ankündigungen nach dann nur noch als Plug-In-Versionen angeboten werden. Diese werden aber ohnehin immer stärker nachgefragt und zeichnen sich zudem durch ein höheres Arbeitsvolumen aus.

Nach der neunten Generation dürfte dann aber endgültig Schluss sein mit dem Golf. Dann aber läuft im Stammwerk mit dem – wie es Brandstätter nennt – „elektrischen Dreamcar“, das unter dem Projektnamen Trinity firmiert und 2026 anlaufen soll, schon längst ein neues Flaggschiff von den Linien.

