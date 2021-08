Wolfsburg

Mit steigender Impfquote und der Bewältigung des größten Ansturms sinkt der Bedarf an großen Impfzentren. Die Stadt Wolfsburg hat bereits bekannt gegeben, das Impfzentrum im Congress-Park am 24. September zu schließen. Bei Volkswagen will man noch etwas länger an der Einrichtung im Hafen 1 festhalten, aber auch dort besitzt das Konzept der Impfzentrum ein Ablaufdatum.

Genau festgelegt ist dieses aber noch nicht. „Die Impfzentren an den deutschen Standorten der Volkswagen AG werden den aktuellen Planungen zufolge ihren Betrieb noch bis in den Herbst hinein aufrechterhalten, um möglichst vielen Mitarbeitenden und deren Angehörigen eine Impfung zu ermöglichen“, teilt eine VW-Sprecherin auf WAZ-Anfrage mit. Wann VW die Zentren dicht macht, hängt wohl auch vom Verlauf der jetzt gestarteten neuen Impf-Kampagne ab.

Bisher hat Volkswagen an den deutschen Standorten 70 000 Impfungen an den Beschäftigten und ihren Angehörigen durchgeführt. Mit der Immunisierung will das Unternehmen aber auch nach Abbau der Impfzentren fortfahren. „Dazu wird Volkswagen dann wie zu Beispiel auch bei den Grippeschutzimpfungen auf die etablierten Strukturen im betrieblichen Gesundheitsmanagement zurückgreifen“, erklärte die Sprecherin.

Von Steffen Schmidt