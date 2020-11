Wolfsburg

Das kommt überraschend: Eigentlich hatte Volkswagen für alle Novemberwochenenden Sonderschichten angesetzt. Jetzt sagt das Unternehmen einen Teil dieser Schichten wieder ab. Zu den Gründen hält sich Volkswagen auch auf Nachfrage unserer Zeitung bedeckt. Nach Informationen unserer Zeitung liegen der überraschenden Maßnahme jedoch Lieferengpässe einzelner Teile zugrunde.

Volkswagen selbst will der Absage nicht allzu viel Bedeutung zumessen. „Wir haben immer betont, dass wir in der derzeitigen Situation sehr stark auf Sicht fahren und flexibel bei der Fahrweise sein müssen. Es ist richtig, dass wir bis Jahresende nicht alle der ursprünglich eingeplanten potenziellen Zusatzschichten benötigen werden“, teilt das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Sonntagsschichten haben weiter Bestand

Betroffen sind demnach die für die Samstage angesetzten Extra-Schichten, Mehrarbeit an den Sonntagen soll es weiterhin geben wie Volkswagen bestätigt. Dafür hatte sich nach WAZ-Informationen der Betriebsrat stark gemacht. Das Unternehmen wollte ursprünglich die Schichten an den Sonntagen streichen, um weniger Zulagen zahlen zu müssen. Der Betriebsrat hatte jedoch auf die umgekehrte Variante bestanden. Die Sonntagsschichten werden allerdings in gekürzter Form stattfinden: Ursprünglich waren hier zehn Stunden angesetzt, diese werden nun wieder auf die üblichen acht Stunden zusammengestaucht.

Die Absage der Schichten kommt tatsächlich unerwartet. Die Nachfrage auf dem Automarkt hat sich in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert. Im September verkaufte der Konzern erstmals wieder mehr Autos als im Vorjahr. Die Marke Volkswagen lag im dritten Quartal nur noch knapp unter dem Vorjahresniveau. Bei Vorstellung der Quartalsbilanz hatte der Leiter des Konzernvertriebs, Christian Dahlheim, gar von einem „Rekordauftragsbestand im September“ und „stabilen Auftragseingängen im Oktober“ gesprochen.

Wahrscheinlich sind Lieferengpässe Schuld an den Schichtabsagen

Um das Nachfragehoch zu bedienen und die Kunden nicht mit langen Lieferzeiten zu ärgern, hatte VW zudem nicht nur die Extraschichten angesetzt, sondern auch 300 zusätzliche Zeitarbeiter eingesetzt. Auch für dem ganzen Dezember waren Sonderschichten im Gespräch.

Warum also jetzt die Kehrtwende? An einer wieder einbrechenden Nachfrage liegt es jedenfalls nicht. Vielmehr scheint der Grund in Lieferschwierigkeiten einzelner, wichtiger Teile zu liegen. Beispiel Golf GTE: Dieser geht derzeit weg wie warme Semmeln. Nach WAZ-Informationen wurde das Kundeninteresse an dem Fahrzeug unterschätzt, bei den Batterien soll es deshalb Engpässe geben. Dass Volkswagen in der Corona-Krise um Kosten einzusparen die Lagerbestände deutlich reduziert hat, dürfte das Problem noch verschärfen.

Die verschärfte Corona-Lage jedenfalls dürfte als Grund für die Schichtabsagen ausnahmsweise mal nicht so stark ins Gewicht fallen. Erst Ende der letzten Woche hatte das Unternehmen betont, dass die Lieferketten bisher nicht beeinträchtigt und stabil sind – da war die Entscheidung für die Absage aber schon gefallen.

Von Steffen Schmidt