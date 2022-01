Wolfsburg

Volkswagen hat die produktionsfreie Zeit zwischen Weihnachten und dem vergangenen Wochenende für Umbaumaßnahmen genutzt: Insgesamt 130 Einzelmaßnahmen seien verwirklicht worden, teilte ein Sprecher auf WAZ-Anfrage mit.

Volkswagen bereitet sich auf den neuen Tiguan vor

Es ist schon Tradition im Wolfsburger Stammwerk: „Während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage nutzten die Planung und die Instandhaltung die produktionsfreie Zeit, um Gebäude in Schuss zu halten oder Produktionsanlagen umzubauen“, so der VW-Sprecher. Dabei wirft ein Zukunftsprojekt schon jetzt große Schatten im Wolfsburger Werk: der neue Tiguan, der ab 2023 hier gebaut werden soll.

Tiguan-Fertigung im Wolfsburger Stammwerk: Volkswagen rüstet sich für die Produktion des neuen Modells ab 2023. Quelle: Boris Baschin

Die größten Baustellen gab es demzufolge auch im Karosseriebau: Denn hier müssen die Anlagen Schritt für Schritt für den Start des neuen Tiguan vorbereitet werden. Ein konkretes Beispiel: Die bestehenden Anlagen für Seitenteile und Türen sowie für das Radhaus haben neue Vorrichtungen wie eine neue Drehtrommel erhalten. Der Vorteil: Sie kann ab sofort Teile für den jetzigen und für den künftigen Tiguan aufnehmen.

Die Arbeiten fanden auf engstem Raum statt

„Erst am vergangenen Wochenende wurde ein Schlitten in der Radhaus-Anlage eingebaut, auf dem künftig ein beweglicher Roboter seinen Dienst tun wird“, berichtet der Volkswagen-Sprecher weiter. Das Aufstellen des Krans, mit dem die Schienen auf ihren Platz wurden, sei „mindestens so anspruchsvoll“ gewesen wie die Planung. Denn: Alles habe auf engstem Raum stattfinden müssen.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er verglich manche Umbaumaßnahme mit „echter Puzzlearbeit“: Um beispielsweise überhaupt einen neuen Roboter für die Stirnwand des Tiguan aufnehmen zu können, habe man bestehende Roboter verschieben oder durch Robotertonnen höher gelegt werden müssen.

Lackiererei in Halle 12 hat ihre Fördertechnik erneuert

Aber auch in anderen Gewerken sei es voran gegangen: So habe die Lackiererei in Halle 12 Teile ihrer Fördertechnik erneuert. In der Montage in Halle 8 sei ein 5-fach-Schrauber verlagert worden. Denn: „An der Montagelinie 4 musste, wie im Karosseriebau, Platz für den nächsten Tiguan geschaffen werden“, teilte der Sprecher mit.

Auch die Modernisierungen und Umbauten im Gesundheitszentrum Halle 12 seien weitergegangen. Im Laufe des ersten Quartals 2022 sollen die Beschäftigten des Gesundheitswesens ihre Räume wieder beziehen können. Durch den Umbau seien zum Beispiel der Schallschutz der Untersuchungskabinen und des Sanitätsbereichs verbessert worden.

Von Carsten Bischof