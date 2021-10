Wolfsburg/München

Das ist cleveres Marketing: Volkswagen dreht als Sponsor der deutschen Fußballnationalmannschaft jetzt einen Werbespot für die neue Elektroauto-Hoffnung ID.5. Kein geringerer als der sympathische Bundestrainer Hansi Flick wirbt in dem Spot für das schicke Coupe, das am 3. November seine (virtuelle) Weltpremiere feiert. Dann soll auch der Werbespot erstmals offiziell gezeigt werden.

Der Dreh fand in den Münchener Messehallen statt

Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen, macht den Dreh des Werbespots jetzt auf der Karriereplattform LinkedIn öffentlich: „Das macht man auch als Vorstand nicht jeden Tag“, schwärmt der Schwabe. Gemeinsam mit Hansi Flick habe man am Mittwoch den Werbespot zum neuen ID.5 gedreht. Nach AZ/WAZ-Informationen fand der Dreh in den Münchner Messehallen statt.

Werbespot VW ID.5: Diese Szenen gibt es zusammenhängend am 3.November erstmals zu sehen. Quelle: Volkswagen

Klaus Zellmer gerät ins Schwärmen: „Ich bin sicher, dass der Start des ID.5 genauso erfolgreich verlaufen wird, wie das DFB-Team in der WM-Quali, denn Fahrzeug und Team stehen beide für Top Performance.“ Damit spielt der Vorstand darauf an, dass die deutschen Fußballer unter Flicks Regie jedes Spiel gewonnen und sich vorzeitig als erstes Team überhaupt für die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft Ende 2022 in Quatar qualifiziert haben.

Länderspiel in Wolfsburg Am Donnerstag, 11. November, findet um 20.45 Uhr das Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein in der VW-Arena statt. Fußballfans haben dann die Chance, die deutsche Fußball-Nationalelf aus nächste Nähe zu sehen.Zudem gab der DFB bekannt: Jogi Löw wird im Rahmen des Spiels verabschiedet. Das DFB-Spiel in der ist das letzte Heimspiel des Jahres, Volkswagen ist Sponsor des DFB. Zusammen mit Löw werden auch seine Assistenten Andreas Köpke, Thomas Schneider und Urs Siegenthaler sowie DFB-Arzt Sepp Schmitt verabschiedet.

AZ/WAZ haben den ID.5 ihren Lesern längst ungetarnt gezeigt

Nebenbei bemerkt: AZ/WAZ haben den ID.5 bereits in der Wolfsburger City entdeckt und den Lesern vorgestellt – die Redaktion ist Fan des ersten wirklich schnittig-schönen Elektroautos der Marke Volkswagen nach den eher zurückhaltend designten ID.3 und ID.4. Das Design war auf den vorherigen Pressebildern mit psychedelischer Folie nicht gleich zu erkennen.

Das muss sein: Fußballfan Klaus Zellmer (l.) bittet Hansi Flick um ein gemeinsames Selfie. Quelle: Volkswagen

Apropos Fan: Der Schwabe Klaus Zellmer ist großer Fußballfan, sein Herz schlägt für den VfB Stuttgart. Damit ist er naturgemäß nicht gerade Sympathisant der Bayern. Aber jetzt, wo Hansi Flick nicht mehr Bayern München, sondern die deutsche Fußballnationalmannschaft trainiert, stand einem gemeinsamen Selfie nichts mehr im Wege.

Wie sagt Klaus Zellmer selbst: „Das macht man als Vorstand auch nicht jeden Tag.“

Von Carsten Bischof