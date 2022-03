Wolfsburg

Flexibilität ist das Zauberwort der neuen Arbeitswelt. Genauso wie diese von Arbeitgebern eingefordert wird, wird sie auch Arbeitnehmern zunehmend wichtiger. Das gilt sowohl räumlich mit Home-Office, als auch zeitlich. Mit dem letzten Tarifabschluss haben sich für VW-Beschäftigte in dieser Hinsicht ganz neue Perspektiven eröffnet. Durch das Modell „Meine Auszeit“ ist es ihnen möglich, bis zu sechs Monate mit Bezahlung von ihrem Job freistellen zu lassen. Wofür? Das ist ganz ihnen selbst überlassen. Seit einem Jahr ist das Modell in Kraft. Die WAZ sprach mit zwei VW-Beschäftigten, die sich bereits ihre persönliche „Auszeit“ genommen haben.

Einer von ihnen ist Gregor Armgart. Seit 14 Jahren arbeitet Armgart in Wolfsburg in der Produktion, ist seit fünf Jahren zudem Teamsprecher. Seine „Auszeit“ nutzte er dafür, seinen Meister in einem viermonatigen Kompaktkurs zu machen. „Ich habe die Meisterschule nicht gleich nach der Ausbildung gemacht. Darum war es an der Zeit, das zu ändern“, erzählt Armgart. Zwar sei das auch ohne Freistellung möglich, zieht sich dann aber schichtbegleitend über zwei Jahre hin. „Das wollte ich vermeiden und meine Energie lieber zu 100 Prozent auf eine Sache konzentrieren“, so Armgart.

Bildete sich zum Meister weiter: Gregor Armgart. Quelle: Volkswagen

Gleichzeitig habe er sich selbst aber auch beweisen wollen, dass er fit für neue Herausforderungen ist. Gerade inmitten der Transformation müsse man sich neuen Aufgaben stellen, denn es gehe um lebenslanges Lernen. „Ich möchte in diesem Wandel jetzt gerne mehr Einfluss auf die Produktionsprozesse nehmen“, erklärt er seine Motivation für die Weiterbildung. Zur Not hätte er für die Meisterschule deshalb auch eine unbezahlte Freistellung genommen. „So war es für mich aber wesentlich einfacher,“ freut er sich über das Angebot seines Arbeitsgebers, ein bezahltes Sabbatical zu ermöglichen.

Gregor Armgart: „Volkswagen hat mich optimal unterstützt“

Volkswagen habe ihn bei seiner Entscheidung optimal unterstützt. „Ich habe vorher intensiv mit meinem Meister und Unterabteilungsleiter darüber gesprochen. Das lief alles super und es gab keinerlei Probleme“, berichtet er.

Daniella Bruhn: Sie arbeitete als Freiwillige in einem Naturschutzprogramm

Wo Armgart die berufliche Herausforderung suchte, nutzte Danielle Bruhn die „Auszeit“ vielmehr zur persönlichen Entwicklung. Sie zog es zurück zu ihren Wurzeln. Die Halb-Brasilianerin ging für fünf Monate in den brasilianischen Amazonas und arbeite dort als Freiwillige in Naturschutzprogrammen der Regierung. Damit erfüllte sie sich einen lang gehegten Traum. „Ursprünglich wollte ich mal drei Bäume im Regenwald pflanzen. Daraus ist jetzt was anderes geworden“, lacht Bruhn.

Denn gepflanzt hat sie tatsächlich nichts, dafür aber dabei geholfen, den Regenwald sowie die Tiere in ihm zu schützen. Ihre Aufgaben: Waldbrandprävention, Artenschutz und Monitoring von Biodiversität. Dafür ging es teilweise in die gänzlich abgelegenen Gegenden tief im riesigen Amazonasgebiets zu den traditionellen Völkern. „Da kamen wir nur per Boot hin. Eine Reise hat teilweise 18 Stunden gedauert“, erinnert sie sich. Vor Ort unterstützte sie bei Waldbrandpräventionsschulungen, schützte an den Amazonasstränden die bei Mensch und Tier als Delikatesse geschätzten Schildkröteneier oder betrieb Monitoring des Tiervorkommens.

Nutzte die Auszeit bei VW für praktischen Naturschutz im Amazonas: Danielle Bruhn. Quelle: Volkswagen

Bei Letzterem half ihr ihre Berufserfahrung. Mit Informationssammlung und Präsentationsaufbereitung kennt sich die Ingenieurin, die vor ihrer Auszeit als Assistentin des Chef-Produktstrategen des Konzerns arbeitete, aus. „Ansonsten war es aber das komplette Kontrastprogramm, inhaltlich völlig neue Themenfelder und recht viel körperliche Arbeit“, berichtet sie. Anstrengend, aber erfüllend. „Ich habe gelernt, dass ein einfaches Leben sehr glücklich machen kann und auf keinen Fall schlechter ist als unser Dasein im Überfluss – nur eben anders“, erzählt sie.

Danielle Bruhn zog es in den brasilianischen Regenwald zu den indigenen Völkern. Quelle: privat

Vor allem aber habe sie der Einklang zwischen Mensch und Natur beeindruckt. „Die Menschen dort leben vom Wald und der Natur. Der Wald ist ihr Kühlschrank, die Natur gibt das Tempo vor“, erzählt Bruhn. Dementsprechend hoch sei die Wertschätzung.

Diese Erfahrungen helfen ihr auch jetzt zurück im Berufsalltag. Nach ihrer Auszeit arbeitet sie jetzt auf ihre eigene Initiative hin in der Konzernstrategie am Dekarbonisierungsindex. Nachhaltigkeit steht also weiter ganz oben auf ihrer Agenda. Der Verantwortung, die einem Unternehmen wie VW dabei zukommt, ist sie sich mehr denn je bewusst. „Wir haben einen Riesen-Hebel für die Gesellschaft und können wirklich etwas bewirken. Es ist sicherlich keine einfache, aber wichtige Aufgabe, unser Unternehmen immer nachhaltiger zu gestalten“, ist sie überzeugt.