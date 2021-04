Wolfsburg

Mit 95 Jahren stieg der ehemalige VW-Chef Carl Hahn auf E-Mobilität um: Vor wenigen Wochen holte er seinen brandneuen ID.3 in der Autostadt ab. Grund genug für den aktuellen Konzern-Chef Herbert Diess, bei einer gemeinsamen Fahrt durch Wolfsburg ein erstes Fazit seines Vorgängers einzuholen.

Umso mehr, da Diess seinen berühmten und in Wolfsburg noch immer sehr beliebten Vorgänger extrem schätzt. Carl Hahn sei eine „VW-Legende“ und einer der beeindruckendsten Konzernchefs der langen Unternehmensgeschichte. „Er brachte VW nach China – ein visionärer Schritt, von dem wir noch heute profitieren“, schreibt Diess auf LinkedIn, zu dem Video von der gemeinsamen Fahrt im ID,3. Er habe sich deshalb auch sehr gefreut, als er hörte, dass Carl Hahn mit 95 Jahren auf den ID.3 umsteigt.

Umstieg mit 95 Jahren: Carl Hahn holte erst vor wenigen Wochen seinen weißen ID.3 ab. Quelle: Boris Baschin

Hahn: „Schritt in eine neue Welt“

Hahn indes zeigte sich begeistert von seinem neuen Auto. „Ich fahre den ID.3 sehr gern und empfehle ihn wie verrückt“, berichtet er. Keine Fahrgeräusche, mehr Platz – das Fahrerlebnis sei ein „wahrer Genuss“. Dadurch, dass man als Fahrer nicht mehr Kuppeln oder Schalten müsse, vergesse man den eigentlichen Fortbewegungsmechanismus. Für ihn markiere der ID.3 damit einen „Schritt in eine neue Welt“ und den Start in eine „neue Epoche nach 100 Jahren Automobil“. „Man sieht jetzt, wie primitiv es war, die Elektrik erst jetzt zu entdecken“, so Hahn.

Dabei habe es auch schon unter seiner Ägide erste vielversprechende Ansätze auf dem Gebiet der Elektromobilität gegeben. Er selbst sei vor rund 50 Jahren elektrisch gefahren. „Damals waren wir auf dem Gebiet schon sehr weit. Wir hatten beispielsweise in den 60er Jahren mit Daimler eine Firma zur Batterieforschung gegründet“, erinnert sich Hahn.

Ex-VW-Chef mit Liebesbekenntnis zum Werk und seiner Mannschaft

Zum Durchbruch der E-Mobilität kam es nun aber erste unter der Leitung von Herbert Diess. „Dafür möchte ich mich auch nochmal persönlich bei Ihnen bedanken“, sagt Hahn zum Abschluss des Videos zu seinem Nachfolger.

Aber auch die Mannschaft dahinter, hat der legendäre VW-Chef nicht vergessen. Volkswagen sei von einem ganz bestimmten Geist geprägt. Die Mannschaft zeichne sich durch Freude und Liebe an der Arbeit aus, die er selbst in seiner Zeit als Bandarbeiter erlebt habe. Dadurch habe das Unternehmen so viel erreichen können. „Wir haben hier tausende Pioniere. Ich liebe dieses Werk“, so das eindeutige Bekenntnis Hahns.

Von Steffen Schmidt