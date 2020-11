Wolfsburg

VW-Chef Herbert Diess kommuniziert immer häufiger über seinen LinkedIn-Account. Dafür erntet der Top-Manager viel Lob – und jetzt auch eine Auszeichnung. Von LinkedIn wurde er als einer der zehn Top-Influencer in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. ER rangiert dabei auf Rang zwei, geschlagen nur von Investor und Unternehmer Frank Thelen, dem man unter anderem aus der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ kennt. „Die Auszeichnung zeigt, dass das Interesse an der Transformation der Automobilbranche groß ist“, kommentiert Diess. In einem Video erklärt er zudem, warum die sozialen Medien immer wichtiger für seine tägliche Arbeit werden.

„Heute kann nicht mehr gut kommunizieren, wenn man die sozialen Medien nicht nutzt“, ist Diess überzeugt. Die ersten Monate hätten gezeigt, dass die verstärkte Präsenz auf LinkedIN die Kommunikation auf eine neue Ebene gehoben und ihr neue Aktualität gegeben habe. Zudem nutze er das Portal auch gerne zur internen Kommunikation. Er schätze, dass etwa ein Drittel oder sogar die Hälfte seiner über 130 000 Follower Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem eigenen Konzern seien. „Das führt dazu, dass man schnell internes Feedback bekommt“, so Diess.

Diess schätzt das schnelle und vielfältige Feedback

Neben dem Tempo sei vor allem die Vielfalt an Feedback – von Kritik bis Bestätigung – der entscheidende Vorteil, den die sozialen Medien gegenüber herkömmlichen Kommunikationswegen inne hätten. „Das hilft mir auch bei meiner Arbeit. Man erkennt, welche Botschaften sind angekommen, welche werden nicht verstanden oder kritisch gesehen.“ Dabei seien für ihn vor allem auch die internen Rückmeldungen besonders wichtig. Diess: „Das zeigt wir, wo die Mitarbeiter stehen. Das verbessert auch meine Arbeit.“

Bei der Auswahl der Themen gehe es Diess vor allem darum, dass diese strategisch wichtig sind. „Corona, CO2, Produktstrategie: Ich glaube es ist wichtig, dass die Mitarbeiter die Position des Chefs kennen“, erklärt Diess. Deswegen gehe auch kein Beitrag raus, der nicht über seinen Schreibtisch gelaufen ist. Er habe zwar einen kleines Team für seine Social-Media-Präsenz, „ich gucke mir aber alles an und korrigiere zum Teil auch ein bisschen. Denn ich glaube, dass es authentisch sein muss. Nur dann macht es Sinn darüber zu diskutieren und nur dann wissen die Mitarbeiter, wo Herbert Diess steht“, so der VW-Chef.

Diess : „Es ist immer gut zu wissen, was Elon Musk vor hat“

Zu Diess’ Erfolgsformel auf LinkedIn gehört auch, dass er nicht nur Wortbeiträge, sondern auch Videos von Testfahrten oder kurzen Gesprächen mit Mitarbeitern oder Externen postet. Für Furore sorgte er unter anderem, als er vor wenigen Monaten ein Video vom Besuch des Tesla-Chefs Elon Musk am Braunschweiger Flughafen inklusive ID.3-Testfahrt mit seinem Followern teilte. „Ich tausche mich regelmäßig mit Elon Musk aus, wir kennen uns schon lange. Er ist einer, der uns antreibt, deswegen ist es immer gut zu wissen, was er vorhat“, verriet Diess jetzt. Treffen und Video seien ganz spontan entstanden. „Er wollte den ID.3 gern fahren und es hat ihm auch Spaß gemacht“, berichtet der VW-Chef.

