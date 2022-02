Wolfsburg

Lang, lang ist’s her, dass bei VW eine waschechte Betriebsversammlung über die Bühne ging. Zuletzt verhinderten im November strenge Corona-Bestimmungen die Veranstaltung. Aus einer Betriebsversammlung wurde so doch „nur“ eine Belegschaftsinformation. Nun aber ist es wirklich soweit: Die Betriebsversammlung ist für Mittwoch, 16. Februar, ab 9.30 Uhr angesetzt. Pandemiebedingt findet die Veranstaltung rein digital statt.

In die Live-Übertragung zuschalten können sich aus rechtlichen Gründen außerdem nur Beschäftigte, die dem VW-Standort Wolfsburg zugeordnet sind.

Dass überhaupt eine rein digital übertragene Betriebsversammlung stattfinden darf, ist einer befristeten Ausnahmeregelung im Betriebsverfassungsgesetz anlässlich der Covid-19-Pandemie zu verdanken.

Versammlung findet rein digital statt

Übertragen wird die Betriebsversammlung ausschließlich digital über das 360°-Volkswagen-Net und die 360°- Volkswagen-App. Bei der vorigen Belegschaftsinfo im November hatte es für einige Tausend Kolleginnen und Kollegen noch die Möglichkeit gegeben, direkt in Halle 11 teilzunehmen.„Die hohen Corona-Infektionszahlen lassen leider keine Veranstaltung in Präsenz zu. Es sind für uns alle aber immer noch bewegte Zeiten und deshalb ist uns gerade jetzt der Austausch besonders wichtig, auch wenn er digital stattfindet“, sagt Betriebsratschefin Daniela Cavallo.

Nach Daniela Cavallo wird auch Konzernchef Herbert Diess zu der Belegschaft sprechen. Durch die Veranstaltung, die aus dem Markenhochhaus heraus gesendet wird, führt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Gerardo Scarpino.

Cavallo, Diess – und wahrscheinlich auch die anderen Listen?

Nach den offiziellen Redebeiträgen wird es auch den Punkt Aussprache geben. Hier können sich alle Beschäftigten des Standortes nach vorheriger Anmeldung beteiligen. Die Teilnahme kann je nach Möglichkeit digital oder über eine im Werk extra eingerichtete, barrierefrei erreichbare Station in der Südstraße erfolgen.

Wird die Belegschaft über aktuelle Entwicklungen informieren: Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Quelle: Swen Pförtner

Dabei dürfte es durchaus zur Sache gehen: Mit den Betriebsratswahlen Mitte März ist davon auszugehen, dass sich auch Vertreter der anderen mit der IG Metall konkurrierenden Listen zur Wort melden werden. Mit Kritik an der IG Metall wurde im bisherigen Wahlkampf jedenfalls nicht gespart.

Von Nachtschicht bis Bonus – viel Redebedarf

Spannende Themen gibt es genug: Die Auslastung des VW-Werks wird auch in diesem Jahr aufgrund des Halbleiter-Mangels deutlich zu niedrig ausfallen. Im Standortpaket wird deshalb über eine Anpassung des Schichtmodells verhandelt. Das Unternehmen plant, an drei von vier Montagelinien die Nachtschichten abzuschaffen. Offene Fragen gibt es zudem in Sachen Bonusauszahlung oder dem Trinity-Standort. Der Diskussionsbedarf ist also enorm.

Wie bei der Betriebsversammlung seit vielen Jahren üblich wird es auch eine Übertragung mit Gebärdensprachdolmetscher geben.

Von Steffen Schmidt