Wolfsburg

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo will sich für Transparenz bei den Gehältern auch hoher Belegschaftsvertreter in Europas größtem Autokonzern einsetzen. Gerade mit Blick auf den im September in Braunschweig startenden Untreue-Prozess um mutmaßlich überzogene Betriebsratsvergütungen erwarte sie, dass es diesbezüglich zu „Fragen und Diskussionen“ kommen wird, sagte sie der „Zeit“ in einem Interview.

In Sachen Transparenz macht sie dabei den Anfang und legte in diesem Zusammenhang auch ihr eigenes Gehalt offen. Volkswagen zahle ihr derzeit ein jährliches Fixgehalt von rund 100 000 Euro, sagte sie. Das entspricht einer Einordnung im Bereich Tarif plus. Mehr als zehn Prozent der 120 000 VW-Beschäftigten verdienen jährlich sechsstellig. Hinzu komme ein in ihrer Vergütungsstufe üblicher Bonus. „Das ist zusätzlich ein fünfstelliger Betrag pro Jahr. Brutto“, so Cavallo.

Osterlohs Gehalt bald auch Gerichtssache

Ihr Vorgänger, Bernd Osterloh, verdiente in Spitzenzeiten teilweise bis zu 750 000 Euro. Bezogen auf seine Qualifikation und seine Erfahrung „halte ich das für vermittelbar“, sagte Cavallo.

Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig sieht das anders. Sie wirft vier Managern vor, überhöhte Vergütungen an Betriebsräte abgesegnet zu haben. Dabei geht es auch um das Gehalt Osterlohs. Laut Anklage erlitt VW dadurch einen Schaden von mehr als fünf Millionen Euro. Zumindest indirekt schwingt außerdem der Verdacht mit, man habe sich so das Wohlwollen der Arbeitnehmerseite sichern wollen.

Von Steffen Schmidt