Wolfsburg

Die Vorsitzende des Volkswagen-Betriebsrates, Daniela Cavallo, fordert einen Corona-Bonus von 500 Euro für jeden VW-Beschäftigten. Das sagt sie jetzt in einem Interview mit der Mitarbeiterzeitschrift „Mitbestimmen“. Einen höheren Bonus als 1700 Euro hält sie für unrealistisch.

Mehr als 1700 Euro Bonus ist unrealistisch

Im vergangenen Jahr gab es für die Belegschaft einen Bonus von insgesamt 2700 Euro – diese Größenordnung werde man diesmal vermutlich nicht erreichen. „Wahrscheinlich wird es über den Mindestbetrag von 1700 Euro nicht hinausgehen“, sagt sie. „Rein rechnerisch würden wir möglicherweise sogar darunter landen, was zeigt, wie wichtig der Mindestbetrag ist.“

Deshalb setze sich der Betriebsrat für eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro ein. „Das ist gerade in diesen Zeiten besser als nichts“, betont sie. Für sie gehe es auch um mehr als um den Bonus: „Wir befinden uns in einer schweren Krise und das A und O ist jetzt die Beschäftigungssicherung, die wir bis 2029 haben.“

Von Carsten Bischof