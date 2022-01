Mlada Bloeslav

Volkswagen-Tochter Skoda legt in Sachen E-Mobilität nach: Nach dem erfolgreichen Start des Skoda Enyaq iV bringt der tschechische Automobilhersteller nun sein zweites vollelektrisches Fahrzeuge auf die Straße. Der Škoda Enyaq Coupé iV feiert seine virtuelle Weltpremiere am Montag, 31. Januar.

Viel ist vom Design des neuen Stromers noch nicht bekannt. Skoda veröffentlichte bisher lediglich Design-Skizzen. Aber auch aus diesen lassen sich einige Schlüsse ziehen. Bewegte sich der Skoda Enyaq iV optisch auf den Spuren des Volkswagen ID.4 ist auch der Enyaq Coupé quasi an den neuen ID.5 von Volkswagn angelehnt. Die gleiche Plattform nutzen die Fahrzeug sowieso.

Wie der Hersteller zu verstehen gibt, sei das vollelektrische Coupé in drei Leistungsstufen erhältlich, zwei Batteriegrößen stehen zur Auswahl und auch beim Antrieb darf man wählen. In diesem Fall zwischen Heck- oder Allradantrieb.

Weltpremiere am Montag ab 16 Uhr im Livestream

Optisch zeichnet sich das Fahrzeuge durch die sanft abfallende Dachlinie und das Heck mit scharfer Abrisskante aus. Darüber hinaus fallen die in Wagenfarbe lackierte Seitenschweller und große Räder auf. Diese sorgen optisch für einen kraftvollen Auftritt. Typisch Skoda sind die C-Leuchtgrafik der Heckleuchten und der markante Grill an der Front. Die neu gestaltete, ab der B-Säule leicht abfallende Dachlinie verleiht dem Enyaq Coupé zudem eine bessere Aerodynamik, was die Reichweite gegenüber dem Vorgängermodell erhöht.

Skoda-Fans können die Weltpremiere am Montag, 31. Januar, um 16 Uhr weltweit live im Internet unter https://skoda-virtual-event.com/ verfolgen. Die Internetseite ist bereits online, verschiedene Teaser-Videos vermitteln erste Eindrücke. Auch die Social-Media-Kanäle des tschechischen Automobilherstellers (Facebook und Twitter) und die Website des Autobauers führen zur Präsentation.

Von Steffen Schmidt