Volkswagen: Termin für Werksurlaub bleibt unangetastet

Trotz der aktuellen Lage hält Volkswagen weiter am bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Termin für den Werksurlaub fest. „Der aktuelle Zeitkorridor hat weiter Bestand“, sagte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage. Angesetzt ist der Werksurlaub in diesem Jahr vom 27. Juli bis zum 14. August und liegt damit wie immer mitten in den niedersächsischen Sommerferien.

Ursprünglich war geplant, die Fahrzeugproduktion im Wolfsburger Werk während des gesamten Zeitraums ruhen zu lassen. Das könnte sich aber aufgrund der Corona-Krise durchaus ändern. „Wir fahren weiterhin auf Sicht und passen unsere Produktion der aktuellen Marktsituation an“, so der VW-Sprecher.

Vergangenheit zeigt: Belegschaft ist flexibel

Heißt: Sollte die wegen Corona eingebrochene Nachfrage wieder anziehen – etwa wegen beschlossener Kaufprämien – könnte auch innerhalb der Werksferien produziert werden müssen. Für Volkswagen ist das nichts Neues. Schon in der Vergangenheit kamen im Werksurlaub oftmals Aushilfskräfte und Studenten zum Einsatz. Alle Mitarbeiter werden ihren Urlaub also wie geplant nehmen können – selbst wenn die Auftragslage kurzfristig deutlich anzieht.

Generell gilt zudem: Arbeitszeit ist mitbestimmungspflichtig. Volkswagen kann den Werksurlaub nicht ohne Zustimmung des Betriebsrats streichen oder verschieben. In der gegenwärtigen Krisen-Situation wäre Mehrarbeit in den Werksferien allerdings sicherlich willkommen. Und die Vergangenheit hat gezeigt: Wenn Mehrarbeit ansteht, ist an der Belegschaft nie gescheitert.

Von Steffen Schmidt