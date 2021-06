Wolfsburg

Die diesjährige Urlaubsreise haben die meisten noch vor sich, da können auch schon die Pläne für das kommende Jahr geschmiedet werden: Noch vor Beginn der diesjährigen Werksferien haben Volkswagen und der Betriebsrat den Termin für die Werksferien im Jahr 2022 am Standort Wolfsburg festgelegt.

Diese fallen im kommenden Jahr auf den Zeitraum von Montag, 25. Juli, bis Freitag, 12. August. Wie gewohnt liegen die Werksferien damit genau in den niedersächsischen Sommerferien, die im nächsten Jahr am 14. Juli beginnen und am 24. August enden.

„Es ist gut, rechtzeitig Planungssicherheit für den eigenen Urlaub zu haben. Dem bleiben wir treu. Deswegen haben sich Betriebsrat und Unternehmen auch diesmal sehr frühzeitig auf den Termin für den Werksurlaub 2022 geeinigt. So können alle gut ein Jahr vorher ihre Pläne schmieden“, sagt Jürgen Hildebrandt, Mitglied im Betriebsausschuss und in der Arbeitszeitkommission.

Erweiterter Urlaubskorridor ist auch 2022 möglich

Entschieden wurde auch über die Möglichkeit, einen erweiterten Urlaubskorridor von Mitte Juni bis Mitte September festzulegen. In diesem Zeitraum kann dann eine Fertigung mit reduzierten Stückzahlen gefahren werden. Dann hätten Familien mit schulpflichtigen Kindern Vorrang, wenn es darum geht, Urlaub in den Sommerferien zu nehmen. Über die Notwendigkeit wird, wie üblich, rechtzeitig zwischen Unternehmen und Betriebsrat entschieden.

Im Corona-Jahr 2020 hatte die gesamte Produktion im Werk Wolfsburg aufgrund der pandemiebedingt geringen Nachfrage noch komplett stillgestanden. Mittlerweile hat das Kundeninteresse aber wieder angezogen. Nicht mehr Corona, sonder vor allem der Mangel an Computerchips machte VW in diesem Jahr zu schaffen, was zu zahlreichen Schichtausfällen führte.

In den anstehenden Werksferien vom 2. bis 20 August schickt sich VW deshalb an, einen Teil der verloren gegangene Stückzahl aufzuholen. Dafür werden rund 1800 Ferienjobber einen Teil der Stammbelegschaft unterstützen. Ziel ist es, rund 10 000 Fahrzeuge der Modelle Golf und Golf Variant zu bauen.

Von Steffen Schmidt