Volkswagen: Tarifbeschäftigte bekommen einen Bonus von 2700 Euro

Wolfsburg

Die VW-Tarifbeschäftigten erhalten für das Jahr 2020 eine Erfolgsbeteiligung in Höhe von rund 2.700 Euro brutto. Die Vorauszahlung in Höhe von 1690,50 Euro haben sie im vergangenen November bekommen. Der Restbetrag für Mai dieses Jahres wird auf 1000 Euro aufgestockt. Damit liege die Erfolgsbeteiligung zwar insgesamt unter der in den Vorjahren, schreibt das Unternehmen. Doch zeige der Aufschlag bei der Ergebnisbeteiligung, „dass Volkswagen in der herausfordernden wirtschaftlichen Situation die herausragende Leistung der Belegschaft würdigt.“

Diess fordert auch in Zukunft „Höchstleistungen“ der Belegschaft

„2020 war ein Jahr, das uns alle über die Maßen gefordert hat. Wir werden auch weiterhin Höchstleistung erbringen müssen, um das notwendige Tempo der Transformation beizubehalten. Dafür brauchen wir das anhaltende Engagement des gesamten Teams. Dass wir die Erfolgsbeteiligung nun aufstocken, zeugt von der hohen Wertschätzung, die wir unseren Beschäftigten entgegenbringen,“ sagte VW-Chef Herbert Diess.

Osterloh sieht Anerkennung der Leistung der Belegschaft

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh erklärte: „Die historische Corona-Krise ist für alle Beschäftigten belastend. Gerade in der Produktion herrschen neben Kurzarbeit erschwerte Arbeitsbedingungen und viel Verwirbelung. Etliche Eltern kleinerer Kinder haben seit Beginn der Pandemie eine starke Doppelbelastung zu schultern. Dass jetzt im Mai noch einmal 1000 Euro Bonus fließen, obwohl für das wirtschaftliche Krisenjahr 2020 eigentlich kaum etwas drin war, ist auch ein Beweis für die Anerkennung dieser großen Leistung unserer Belegschaft.“

Für Personalvorstand Kilian sind Mitarbeiter „das starke Rückgrat“ von Volkswagen

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian betonte: „Das starke Rückgrat unseres Unternehmens sind die Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben, um unseren Erfolg nachhaltig zu gestalten. In herausfordernden Zeiten wie diesen zeigt sich einmal mehr: Die Belegschaft von Volkswagen zieht mit, gerade auch dann, wenn es drauf ankommt. Das hat sie während der Pandemie erneut unter Beweis gestellt.“

Der Erfolgsbeteiligung liegt eine tarifvertraglich vereinbarte zweijährige Berechnung zugrunde.

